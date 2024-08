VIDEO: Nejdelší fotbalový maraton všech dob. Hrálo se přes 50 hodin v kuse

Jak dlouho se hraje soutěžní fotbalové utkání, ví každý. K devadesáti minutám se občas přidá třicet minut nastaveného času v případě, že normální hrací doba v zápase, kdy se hraje o postup, nerozhodla. Co je to ale proti nejdelšímu střetnutí všech dob…

Možná byste čekali, že v Guinessově knize rekordů bude jako země, kde se odehrálo nejdelší utkání v dějinách, kolébka fotbalu Anglie. Ale to byste se spletli. Je to už pár let od chvíle, co se do historie zapsali amatérští hráči v Lenoxu ve státě Massachusetts ve Spojených státech. Do míče na fotbalovém hřišti čutali bez přestání 50 hodin, dvě minuty a 30 vteřin.

Podle pravidel, jež byla stanovena před úvodním výkopem, mohli účastníci, pro něž neexistoval žádný limitovaný počet ani věkové omezení, kdykoli během hry střídat, nemohli však měnit týmy, za které nastoupili na začátku utkání. Hrálo se na hřišti se standardními fotbalovými brankami a počet hráčů na každé straně se nesměl dostat pod limit, který stanovují pravidla.

Asi vás (ne)překvapí, že v zápase celků Hawthorn United – Oak Street FC padlo 864 branek.To znamená, že oba týmy absolutně rezignovaly na obranu, protože v průměru se jedna či druhá strana radovala z gólu každé tři a půl minuty. Navzdory atraktivnímu brankostroji se ale asi nenašel jediný divák, který by tento maraton viděl od začátku až do konce. Těžko se tomu divit. Vy se na něj ale můžete podívat aspoň v zajímavém (a zrychleném) sestřihu.