VIDEO: Něco pro lenochy. Zahrajte si fotbal, aniž zvednete zadek ze židle

Italský návrhář Emanuele Magini má asi hodně rád fotbal. Dostal totiž skvělý nápad. Přišel na to, jak si zahrát v domácím prostředí s pravým fotbalovým balonem a přitom nezvednout zadek ze židle.

„Když jsem byl malý kluk, hrával jsem celý den fotbal v městských parcích, ale bylo mi to málo. Proto jsem ještě večer kopal do nejrůznějších míčů v našem domě. Dovedete si asi představit, že moje matka z toho měla ohromnou radost. Žila v neustálém strachu z toho, že něco rozbiju. Bohužel, jak jsem vyrůstal, začal jsem sport víc sledovat z pohovky před televizí. To mě inspirovalo k vytvoření pohodlného domácího fotbalu pro lenochy,“ vysvětlil Magini.

Slušný počin. Na druhou stranu, kdo už doma fotbal na židli (minimálně s tenisákem) nehrál? Takže nic nového pod sluncem. I když - uznejme to – ty sítě tomu dávají trochu víc fotbalového šmrncu…