VIDEO: Na Den svatého Valentýna i drsní fotbaloví chuligáni zjihnou láskou

Jestliže máte děvče, jež kromě vás miluje také fotbal, a navíc disponujete dobrými kumpány, kteří nemají zásadní problémy s intonací, pak z toho může být pro vaši holku, milenku či manželku zážitek na celý život. Inspirovat se můžete u anglických fanoušků, kteří před několika lety nazpívali ke svatému Valentýnu, na nějž tehdy připadl zrovna i den fotbalového zápasu, píseň „Truly, Madly, Deeply“ od kapely Savage Garden.

Natočení videoklipu sponzorovala společnost Puma a vznikl z toho song, při jehož sledování dodnes běhá mráz po zádech. Je to síla, když okérkování ostří hoši s vymlácenými zuby a sklenicemi piva v rukou sborově zpívají:

„I'll be your dream, I'll be your wish

I'll be your fantasy, I'll be your hope

I'll be your love, be everything that you need

I love you more with every breath, truly, madly, deeply, do…“

Dokonale povznášející zážitek…