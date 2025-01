VIDEO: Mistři svého řemesla. 14 nejlepších exekutorů přímých kopů z posledních 35 let

Jistě by se našla i řada dalších, kteří se do tohoto výběru nedostali, proto budeme rádi, když jejich jména zmíníte v diskusi pod článkem. Ty nejlepší najdete v následujících kapitolách i s patřičnou videodokumentací jejich fotbalového umění.

Že vám tohle jméno nic neříká? To ještě neznamená, že to nebyl famózní fotbalista. Záložník Kostas Frantzeskos osmatřicetkrát reprezentoval Řecko a v národním týmu nasázel sedm branek Daleko víc se ale prosazoval na klubové úrovni. Přestože kariéru ukončil v roce 2005, dodnes drží národní rekord v počtu gólů nastřílených z volných přímých kopů. Všechny je dal levou nohou.

Podle mnohých expertů a fanoušků je Lionel Messi nejlepším fotbalistou všech dob. Je to nesmírně komplexní hráč, který prakticky nemá slabinu a ve většině dovedností a disciplín je vysoce nadprůměrný až excelentní. To platí i pro zahrávání přímých kopů.

Bývalý jugoslávský reprezentant Siniša Mihajlovič patřil na přelomu tisíciletí k absolutní fotbalové elitě, a to i díky umění, s nímž dokázal zahrávat přímé kopy. Drtivou část kariéry strávil v Serii A, kde postupně hájil barvy AS Řím, Sampdorie Janov, Lazia Řím a Interu Milán. Jeho levačka byla postrachem všech brankářů. V historii nejvyšší italské soutěže moc lepších exekutorů přímáků nenajdete.

Bývalý dvorní nahrávač Lionela Messiho v Barceloně a někdejší motor španělského národního týmu, který dovedl v minulých letech k největším úspěchům, měl tak citlivou pravačku, že by na ní dokázal driblovat s novorozencem, aniž by mu ublížil. Přímé kopy Xaviho Hernandeze, to byla lahůdka pro každého fotbalového fanouška, bez ohledu na jeho klubovou příslušnost.

Střela pod břevno, do vinklu, nebo po zemi k tyči - stačí si vybrat. Brazilec Ronaldinho ovládal nespočet způsobů, jak dopravit balon do sítě soupeře. Nemusel se ani moc rozbíhat. Stačil mu krok a už pravačkou expedoval míč směrem ke gólmanovi, který se pak často jen smutně díval, jak kolem něho sviští mezi tyče.

Brazilský záložník býval hvězdou francouzského Lyonu, s nímž sedmkrát vyhrál tamní ligovou soutěž. Jestliže si někdo zasloužil nálepku „specialista na přímé kopy“, pak to byl bezesporu právě on. Góly ze standardních situací pomáhal i národnímu týmu, v němž odehrál čtyřicet zápasů a šestkrát rozvlnil síť soupeře.

1. David Becknam (Anglie)

Myslete si o tom co chcete, ale David Beckam je podle nás prostě nejlepším exekutorem přímáků posledních třiceti let. Dokázal balon poslat do branky tvrdou a přesnou ranou i technickým obloučkem, kdy míč zakroutil přesně do horního růžku. Ze standardních situací dával krásné góly v Manchesteru United, v Realu Madrid, Miláně, v Los Angeles Galaxy i v PSG.