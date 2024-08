VIDEO: Legendární trefy. 11 nejslavnějších gólů v dějinách české hokejové reprezentace

Česká hokejová reprezentace má na svém kontě spoustu úspěchů a slavných momentů. Ty většinou souvisí s památnými góly, které se nesmazatelně zapsaly do dějin. Stojí za to si je připomenout.



Část 1 / 12



Zlatý hattrick, nezapomenutelný turnaj století v Naganu, boje na světových šampionátech či oslavy zlatých medailí. Česká hokejová reprezentace toho po rozdělení Československa dokázala opravdu hodně a udělala svým fanouškům nesčetněkrát velkou radost. Pamatujete si na nejslavnější branky? Vzpomínáte si na střelce, kteří se stali poté, co je vsítili, málem národními hrdiny? Úžasné hokejové chvíle si můžete připomenout a znovu prožít v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 12 11. David Patrňák – MS 2024 Nejčerstvějším přírůstkem mezi legendárními českými hokejovými trefami je gól Davida Pastrňáka z finálového utkání na letošním mistrovství světa v Praze. Excelentní útočník Bostonu byl největší hvězdou reprezentačního výběru kouče Radima Rulíka na domácím turnaji, ale dlouho se nemohl střelecky prosadit. Jeho chvíle přišla až v ten nejdůležitější okamžik. V boji o zlato se Švýcary to už začínalo vypadat na prodloužení, když v 50. minutě poslal český tým přesnou ranou k pravé tyči do vedení, které pár sekund před koncem pečetil gólem do prázdné klece při powerplay Švýcarů David Kämpf.

Pokračování 3 / 12 10. Zbyněk Irgl – MS 2006 Na světovém šampionátu v Lotyšsku sice Češi nezískali medaile zlaté, ale i stříbro brali jako velký úspěch. Do čtvrtfinále šli totiž až ze čtvrtého místa a proti sobě měli soupeře z Ruska. Náš tým v zápase vedl už 3:1, o náskok ale přišel a tak rozhodlo až prodloužení, ve kterém se krásně trefil Irgl.

Pokračování 4 / 12 9. Jakub Klepiš – MS 2010 Že se Češi v Německu dostali až do finále, to bylo pro mnohé překvapení. V boji o zlato byli favority hvězdní Rusové. Ti se však ještě nestihli pořádně rozhlédnout a po parádním českém startu a gólu Jakuba Klepiše po pár vteřinách prohrávali. Tato branka Čechy nakopla a výrazně jim pomohla k zisku zlatých medailí.

Pokračování 5 / 12 8. Jaromír Jágr – OH 1998 Jaromír Jágr dal během své kariéry spoustu slavných branek. Ta z Nagana ale byla možná nejslavnější, kterou vstřelil v národním týmu. Ve čtvrtfinálovém zápase s USA to bylo v polovině druhé třetiny 1:1, pak ale Jágr předvedl krásnou akci a poslal Čechy do vedení, které už si nenechali vzít a po výhře 4:1 postoupili do semifinále.

Pokračování 6 / 12 7. Jiří Šlégr – OH 1998 V památném turnaji v Naganu proti sobě v semifinále nastoupili dva velcí rivalové – Češi a Kanaďané. Zápas se hrál dlouho bez branek, až ve třetí třetině po buly napřáhl Jiří Šlégr, který tvrdou ránou otevřel skóre. Kanada sice dokázala vyrovnat, po nájezdech se ale z postupu do finále radovali Češi.

Pokračování 7 / 12 6. Karel Rachůnek – MS 2010 Na světovém šampionátu v Německu stáli Češi před branami finále, do něhož však měli blíže Švédové, kteří vedli v semifinále 2:1. Do konce zápasu zbývalo pouhých osm vteřin, když ze závaru před brankou Tre Kronor vypálil Rachůnek a poslal zápas do prodloužení. Češi nakonec vyhráli po nájezdech a v následném finále udolali také Rusy.

Pokračování 8 / 12 5. Jan Hlaváč – MS 1999 V roce 1999 se finále hrálo na dvě vítězná utkání. Češi se v Lillehammeru v boji o zlato střetli s Finy a první zápas vyhráli. V tom druhém byli úspěšnější hokejisté Suomi a na řadu proto přišlo prodloužení, v němž se hlavního slova ujal Jan Hlaváč, který zařídil přesnou trefou zlato a položil první stupeň k zisku zlatého hattricku.

Pokračování 9 / 12 4. Martin Procházka – MS 1996 Finále s Kanadou na světovém šampionátu ve Vídni bylo už u konce. K tomu, aby zápas dospěl do prodloužení, chybělo pouhých devatenáct vteřin. Pak Pavel Patera přihrál Procházkovi a ten rozhodl. Češi v závěru přidali ještě jednu branku a oslavili velké vítězství.

Pokračování 10 / 12 3. Robert Reichel – OH 1998 Semifinále naganského turnaje mezi Českem a Kanadou dospělo až k samostatným nájezdům. Zahajoval je Robert Reichel, který prostřelil brankáře Roye. Jak se ukázalo, stal se jediným úspěšným střelcem rozstřelu a jeho branka Čechy poslala do boje o zlato.

Pokračování 11 / 12 2. David Moravec – MS 2001 Jednu slavnou éru českého hokeje završil světový šampionát v Německu, na kterém Češi získali třetí zlato v řadě. Takzvaný zlatý hattrick vystřelil v prodloužení finále s Finy legendární trefou David Moravec.

Pokračování 12 / 12 1. Petr Svoboda – OH 1998 Finále hokejového turnaje století rozhodla jediná branka. Padla až ve třetí třetině z hole Petra Svobody, který tak český tým nasměroval k zisku historických zlatých medailí. Gól někdejšího obránce je možná tou nejslavnější, kterou česká historie pamatuje.