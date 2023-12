VIDEO: Legendární souboje. 9 utkání Manchesteru United s Liverpoolem, které vešly do historie

Zítra napíše Manchester United s Liverpoolem další kapitolu ve vzájemných soubojích. Ještě než se tak stane, vraťme se nazpět časem a připomeňme si v následujících kapitolách devět zápasů těchto soupeřů, které vešly do historie.

21.5. 1977: Manchester United – Liverpool 2:1 (finále FA Cupu) Vysoce prestižní záležitostí se stalo vzájemné utkání v roce 1977. Odvěcí rivalové se střetli na stařičkém londýnském stadionu Wembley ve finále FA Cupu. O výsledku zápasu, který sledovalo 99 252 diváků, bylo rozhodnuto během pouhých pěti minut. Nejdříve skóroval v 51. minutě Stuart Pearce a poslal Manchester United do vedení. O dvě minuty později srovnal na 1:1 Case, ale vítězství a cennou trofej jen o další dvě minuty později zařídil pro Red Devils Jimmy Greenhoff.

26.3. 1983: Liverpool – Manchester United 2:1 (finále Ligového poháru) Další legendární utkání, které se hrálo ve Wembley - finále Ligového poháru - sledovalo 99 304 diváků. Skóre otevřela rána Normana Whitesida z Manchesteru a Red Devils od 12. minuty vedli. Za Liverpool srovnal čtvrt hodiny před koncem druhé půle úžasnou dalekonosnou střelou Alan Kennedy a protože už se nikdo další do konce druhého dějství do branky netrefil, následovalo prodloužení. V něm se stal hrdinou Ronnie Whelan, který v 98. minutě technickou ranou z hranice pokutového území přisoudil trofej Liverpoolu.

4.4. 1988: Liverpool - Manchester United 3:3 (League Division One) Když Manchester United dorazil v dubnu roku 1988 na Anfield Road, zoufale potřeboval vybojovat tři body. Mužstvo totiž v tabulce nejvyšší anglické soutěže zaostávalo na druhém místě za lídrem ligy pod vedením kouče Kennyho Dalglishe o propastných 11 bodů. Hosté začali před více než 43 tisíci diváky lépe a už ve třetí minutě otevřel skóre levačkou svým sedmým gólem v sezoně Bryan Robson, Reds však ještě do přestávky otočili výsledek díky brankám Beardsleyho a Gillespieho. Když hned na začátku druhého poločasu zvýšil Steve McMahon na 3:1, zdálo se být rozhodnuto, zvlášť, když hosté hráli od 60. minuty v deseti po vyloučení Terryho Gibsona, ale United ještě neřekli poslední slovo. V 66. minutě snížil na 2:3 svou druhou trefou v utkání Robson a o 11 minut později zařídil alespoň bod za remízu 3:3 pravačkou Gordon Strachan.

4.1. 1994: Liverpool – Manchester United 3:3 (Premier League) V lednu roku 1994 se odehrálo jedno z nejvíce vzrušujících vzájemných střetnutí v historii. Manchester vedl už ve 23. minutě zápasu 3:0 a zdálo se, že si dokráčí na Anfield Road k pohodlnému vítězství, ale domácí hráči fantastickým výkonem dokázali srovnat na konečných 3:3 a přivedli své fanoušky k absolutní extázi. Dvě branky dal Nigel Clough, vyrovnávací trefu zařídil Neil Ruddock.

11.5. 1996: Manchester United - Liverpool 1:0 (finále FA Cupu) Liverpoolští Jamie Redknapp, Steve McMannaman a spol. dorazili do Wembley na finále FA Cupu v podivných a netradičních dresech a před návštěvou téměř osmdesáti tisíc diváků drželi až téměř do konce utkání bezbrankový stav. Pět minut před závěrečným hvizdem však zhasl naděje Reds Eric Cantona, který bez přípravy napálil do sítě odražený balon po rohovém kopu. Výhra Red Devils znamenala, že tým kouče Alexe Fergusona se stal prvním, který vyhrál dvakrát ve stejném roce ligovou i pohárovou soutěž.

22.1. 2006: Manchester United – Liverpool 1:0 (Premier League) Domácí hráli bez suspendovaného Cristiana Ronalda a mohli klidně prohrát. Liverpool zahodil několik obrovských šancí, například Djibril Cissé pálil nad břevno odkryté branky, střelu Petera Crouche zblokoval Wes Brown. Když už to vypadalo na bezbrankovou remízu, přišla v 90. minutě standardní situace Manchesteru. Nejvýše ve vápně vyskočil obránce Rio Ferdinand a zařídil Rudým ďáblům výhru 1:0. Gary Neville z toho měl takovou radost, že přesprintoval hřiště, aby se o ni podělil s nejvěrnějšími fanoušky.

14.3. 2009: Manchester United – Liverpool 1:4 (Premier League) Všechna velká vítězství Liverpoolu nad Manchesterem United v Premier League korunuje triumf z března roku 2009. Red Devils byli tehdy jedním z nejlepších týmů světa, v jehož sestavě byly takové superhvězdy jako Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez či Wayne Rooney, přesto tehdejší kouč Reds Rafael Benítez dokázal vymyslet taktiku, kterou domácí mančaft naprosto eliminoval. Zápas přitom nezačal pro Liverpool moc dobře. Rudí ďáblové šli do vedení už ve 23. minutě, když proměnil pokutový kop Ronaldo. Reds však dokázali bleskově odpovědět. O pět minut později srovnal na 1:1 po chybě obránce Vidiče Fernando Torres a těsně před odchodem do šaten poslal hosty do vedení proměněnou penaltou Steven Gerrard, který tak potrestal faul Patrice Evry. Stav 2:1 se dlouho neměnil, věci však dostaly spád v 76. minutě, kdy po faulu na Gerrarda musel předčasně pod sprchy Nemanja Vidič. Z následného přímého kopu upravil na 3:1 Fabio Aurelio a o třech bodech pro Liverpool bylo rozhodnuto. Konečný výsledek utkání pečetil v 90. minutě krásným lobem střídající Andrea Dossena.

24.10. 2021: Manchester United - Liverpool 0:5 (Premier League) Nazvat tento zápas noční můrou pro fanoušky Manchesteru United by ještě plně nevystihovalo hrůzu, kterou museli zažít. Více než 73 tisíc diváků na Old Trafford v rámci devátého ligového kola sledovalo masakr domácího celku. Když hosté po 50 minutách vedli 5:0, vypadalo to, že dobrovolně ubrali a nechtěli zlomeného soupeře zostudit ještě víc. Mohamed Salah se stal prvním hráčem v historii, který na Old Trafford nastřílel hattrick. O další góly se postarali Diogo Jota a Naby Keita. Zmar domácích završil v 60. minutě Paul Pogba, který byl vyloučen.

5.3. 2023: Liverpool - Manchester United 7:0 (Premier League) Ostuda. Trapas. Demolice. Masakr. Ponížení. Zesměšnění. Tato slova padala po březnovém utkání 26. kola Premier League mezi Liverpoolem a Manchesterem United ve všech sportovních plátcích na celém světě. Red Devils utrpěli na Anfield Road historický debakl, který jen tak něco nepřebije. Hosté přijeli do Liverpoolu jako třetí tým tabulky, domácí figurovali před utkáním na sedmé pozici. Až do konce první půle nic nenasvědčovalo tomu, že by hosté měli odjíždět s hanebným výpraskem. Až těsně před odchodem do kabin se trefil Cody Gakpo a poslal domácí do těsného vedení. Po přestávce se však děly věci. Během úvodních deseti minut dali Reds další dva góly a než rozhodčí foukl naposled do píšťalky, přidali ještě další čtyři branky. Po dvou g=olech dali Gakpo, Núňez a Salah, skóre pečetil dvě minuty před koncem Firmino.