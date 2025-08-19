VIDEO: Kopie finále fotbalového mistrovství světa 2018 trochu jinak. Takto si to rozdaly figurky z Lega

Fotbalový šampionát v Rusku je už sedm roků starou minulostí. Titul mistrů světa získali Francouzi, kteří ve finále porazili Chorvatsko. Pojďme si tento zápas, v němž padlo šest branek, připomenout.
Na internetu je k vidění hodně zajímavé video - finále světového šampionátu v Rusku, ve kterém Mbappého, Griezmanna, Mandžukiče a spol. nahradily postavičky z Lega. Co se dělo v šatně? Jak vypadaly všechny góly v podání postaviček Pogby a spol.? A jak vyrobil obří kiks gólman Lloris? Podívejte se na netradiční finálový sestřih a zavzpomínejte si.