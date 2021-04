VIDEO: Klíčový moment celé série. (Ne)gól Mladé Boleslavi v Třinci budí vášně

Oceláři doma nad Mladou Boleslaví vyhráli 3:0 a semifinálovou sérii ovládli poměrem 4:3 na zápasy. Jenže v klíčové bitvě mohl jít do vedení tým z města Škodovky.

Ve třinácté minutě se totiž prosadil Maris Bičevskis, jenž protlačil puk za záda Ondřeje Kacetla. Třinec si však vzal trenérskou výzvu a branka nakonec neplatila. Důvod? Kontakt Jana Stránského s gólmanem Ocelářů.

Stránský se ale hájil. „Z mé strany atak u gólmana nebyl. Jestli to rozhodčí viděli jinak, nevím, co tam zkoumali. V brankovišti jsem taky nebyl, takže za mě to byl regulérní gól. Rozhodli, jak rozhodli. Já nepochyboval, že to je gól,” uvedl Stránský pro O2 TV Sport.

Hodně vykolejený byl i trenér Mladé Boleslavi Pavel Patera, to mu však nebylo nic platné. „Aktivní pohyb na hraně brankoviště do hlavy gólmana, ten ho lehce zasunul do brankoviště a z tohohle důvodu jsme to nemohli uznat,“ komentoval pak celou situace rozhodčí Pavel Hodek.

Oceláři pak dali ve třetí třetině tři góly a zajistili si postup do finále. Co ale říkáte na kontroverzní moment, který možná celou sérii rozhodl?