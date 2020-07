VIDEO: Když se stydíte za jiné aneb 10 největších trapasů fotbalové historie

Trapné momenty mohou mít nespočet podob. Jednou je to obrovská individuální chyba, jindy výkon celého mužstva nebo výrok některého hráče či funkcionáře. Mimo není ani soukromý život fotbalistů. Občas vůbec nemusí být hlavním „hrdinou“ nikdo z fotbalového prostředí, jak ukáže jeden případ z našeho seznamu. V následujících kapitolách najdete deset okamžiků, které by mohly vstoupit do fotbalové historie jako „nejtrapnější.“