Čas od času se stane, že někdo z hráčů napálí míč vší silou a pošle ho krásně do brány. Pokud mu taková rána sedne, tak to vážně stojí za to. Redaktoři iSport TV si pro vás připravili nádherný sestřih desíti nejkrásnějších bomb fotbalové ligy za poslední roky. Prozradíme vám, že vítězem se stal Josef Hušbauer, na více už se ale podívejte sami. Nebudete litovat.

Foto: Michal Beranek / CNC / Profimedia