VIDEO: Když jen hokej nestačí. K zápasům v NHL už neodmyslitelně patří i vizuální show

Bytí či nebytí klubů v hokejové NHL stojí na penězích. A ty (na rozdíl od Evropy) proudí do pokladen především ze vstupného. Mít plné hlediště proto znamená mít naplněnou značnou část rozpočtu.

Každý klub v NHL se snaží nabídnout divákům atraktivní bonus ke sportovní podívané, kterou vidí na ledě během zápasů. Pyrotechnická představení, obří nafukovací helmy, divoká živá zvířata, speciální zvukové efekty – to všechno už tu bylo a slovy Homera Simpsona je to „nůůůdááá!“ V posledních letech proto sází na nejmodernější technologie.

Projekční systémy nejnovější generace s vysokým rozlišením dokážou vytvořit mezi mantinely třírozměrný obraz. Většinou jde o práci vizuálních mistrů ze společnosti Quince Imaging. Jejich zařízení obšťastňuje diváky prakticky v celé NHL, ale užívají si jej také basketbaloví příznivci v Clevelandu, Philadelphii či Atlantě.

Do budoucnosti slibuje tato technologie také interaktivní zapojení diváků. Lidé v hledišti by mohli ovládat grafické prvky prostřednictvím mobilních telefonů nebo hrát na ledové ploše jako na obrovské obrazovce (nejen) hokejové zápasy. Jde sice o investice v řádech milionů dolarů, ale majitelé klubů si dokážou spočítat, že to nejsou vyhozené peníze.