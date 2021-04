Slávistické Tribuna sever je sice zatím prázdná, zato takzvaná tribuna plošina praskala ve švech. O čem je řeč? O kreativitě fanoušků Slavie a Bohemians 1905, kteří během nedělního derby ve Vršovicích (0:0), po němž sešívaní mohli slavit titul, fandili, kde to jen šlo. Podívejte se na video, vážně to stojí za to.