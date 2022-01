Ani nahá, ani oblečená… Ne, není řeč o pohádkové Chytré horákyni, ale o dívce, která v negližé pobíhá v noci s míčem po fotbalovém trávníku na opuštěném stadionu a sama samotinká trénuje. Škoda, že nemá pár stejně oděných spoluhráček. Byla by to ještě šťavnatější podívaná. I tak je ale na co koukat…