VIDEO: Jak to bylo se zlatou trefou v Naganu? Tečoval Hejduk Svobodovu ránu?

Za pár dnů to bude už 24 let, co český tým vybojoval v Naganu zlaté olympijské medaile. Vděčí za to Petru Svobodovi, který dal ve finálové bitvě s Ruskem jeden z nejslavnějších českých gólů všech dob. Nebo to bylo všechno jinak?