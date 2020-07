VIDEO: Hotovo, dvacet! Podívejte se, jak fotbalisté Slavie slavili jubilejní titul

Hotovo, dvacet. To bylo heslo, pod kterým hráči Slavie slavili včerejší jubilejní ligový titul. V Edenu se rozjely velké oslavy, které poté pokračovaly i v mistrovském autobuse a Občanské plovárně, kde proběhla velká párty.

„Bude to podobné jako loni, ale vždy v tu chvíli, kdy to získáte, je ten pocit silnější a oslavy větší. Teď je to ale na druhou stranu volnější, máme volné hlavy, bude to asi spíše přátelské posezení," uvedl kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

Jak celý slávistický večer vypadal? Podívejte se.