VIDEO: Hořká premiéra. Liberecký Diamé nerozdýchal střídání a pořádně zuřil

Dvacetiletý Diamé přišel do Liberce v zimě na hostování z Vlašimi. Senegalský útočník si na svou ligovou premiéru musel nějakou dobu počkat a dočkal se v duelu s Mladou Boleslaví, do kterého zasáhl v 67. minutě, kdy nahradil Jana Matouška.

Liberec vyhrál 1:0, Diamé se ale na konci moc neradoval. Kouč severočeského týmu Pavel Hoftych jej totiž v nastaveném čase z taktických důvodů stáhl ze hřiště, což mladý útočník nevydýchal a pořádně zuřil.

„Hned po zápase jsem mu to vysvětlil a řekl jsem i Kamilovi Marovi, aby mu vysvětlil, že to byl čistě taktický záměr. Na šanci zatím čekal, bylo vidět, že úplně nechytl tempo utkání, hodně rychle zatuhnul. A na poslední tři minuty jsme potřebovali dát do hry hráče, kteří nám zpevní defenzivu a posichrují některé situace. Chápu, že byl zklamaný, ale já byl kdysi taky dvakrát střídaný a musel jsem to překousnout,“ vysvětloval pak Hoftych.