VIDEO: Historie penalt ve hře FIFA od roku 1994 do současnosti. Fantazie!

Když jsem hru FIFA 21 pařil u kamaráda na XBoxu, vešel do pokoje jeho otec a ptal se: „Kdo dneska hraje?“ Myslel si, že se díváme na nějaký fotbal, co zrovna dávají v televizi, nevěděl, že máme v ruce joysticky a po čele nám z nervozity a napětí teče pot.

Jen těžko si jde představit, kam až se hranice mezi virtuálním světem a realitou posune a co bude za pět, deset či 20 let. Uvidíme, ale určitě se máme na co těšit.

VIDEO: Slavte jako Cristiano Ronaldo. Jeho výkřik „siii“ je hitem ve hře FIFA 18

Když si vzpomenu, jak jsem tuhle hru smažil před mnoha lety, byl jsem z toho stejně hotový, jako u nejnovější verze. Už tehdy mi to přišlo supermoderní. Když se na to ale podívám zpětně, musím se jen smát. A co teprve, když se na počítači promítají obrázky z první verze z roku 1994.

Připomeňte si, jak šel čas, jak se vyvíjela jedna z nejslavnějších her světa, na videu, které mapuje pokutové kopy v jednotlivých verzích od roku 1994 do současnosti. Je to neuvěřitelná podívaná.