VIDEO: „Góóóóóóóól“ Takhle to umí zakřičet jen komentátor Robert Záruba

Pokud by se volil nejlepší a nejoblíbenější český sportovní komentátor uplynulých tří desetiletí, hokejový guru Robert Záruba by byl žhavým adeptem na vítězství. Řada hlášek experta České televize už vešla do dějin. Především oslavy reprezentačních gólů jsou v jeho podání nezapomenutelné.