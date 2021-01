VIDEO: (Fotbaloví) roboti už jdou. Pořiďte si Robonalda či Messicopa

Třeba to nebude ani moc dlouho trvat a budeme sledovat fotbalové šampionáty, kde si to budou rozdávat o titul týmy robotů. Zní to jako nesmysl? Hloupý vtip? Možná. Ale první fotbaloví androidi už jsou skutečně na světě a neustále se zdokonalují.