Pokud máte rádi fotbal, neberete ho smrtelně vážně a chcete se pár minut od srdce smát, pak je tohle video, které dostalo od svých tvůrců název „Funny Moments in Football 2021“, to pravé. Není to sice žádný Tarantino ani Scorsese a nemá ambice na Oscara , ale rozhodně dokáže pobavit.