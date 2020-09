VIDEO: Fanoušci NHL jsou zpátky. Podívejte se, jak slavili Radulovův gól v Dallasu

Dallas dnes v noci porazil Las Vegas 3:2 a v sérii o postup do finále NHL vede 2:1 na zápasy. Bitva mezi Stars a Golden Knights se sice odehrává na neutrální půdě v Edmontonu a bez fanoušků, Dallas už přesto své příznivce pouští do arény, kde mohou rozhodující boje sezony sledovat na kostce nad ledem.

Vedení Dallasu s tímto nápadem přišlo před druhým zápasem série a čtyři tisícovky diváků se do American Airlines Centra dostali i na třetí duel. Jak to v aréně vypadalo, když v prodloužení vstřelil vítězný gól Alexandr Radulov? Podívejte se.

Foto: Twitter.com

THE BEST FANS IN HOCKEY 💚💚💚 pic.twitter.com/s5Lav3XwTl