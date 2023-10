VIDEO: Disciplinárka v akci. 9 nejdelších trestů v historii NHL

Hunter byl jedním z nejzákeřnějších hokejistů, kteří kdy v NHL naskakovali na led. Za všechny jeho prasárny stačí zmínit faul na Pierra Turgeona z New Yorku Islanders, který vsítil v prodloužení šestého zápasu prvního kola play-off vítězný gól a Hunter mu několik okamžiků poté vykloubil rameno a způsobil otřes mozku, když ho brutálně poslal proti mantinelu. Šlo o jeden nejhorších projevů nesportovního chování v historii soutěže. „Za odměnu“ dostal distanc na 21 zápasů.

Trest, který dodatečně obdržel, odpovídal brutalitě, s jakou vyjel proti soupeři – dostal zákaz hraní v 25 zápasech, který mu byl později snížen na 21 her. Na pozastaveném platu přišel Torres o 170 731 dolarů.

Kanaďan Raffi Torres byl průměrným hokejistou. To se týkalo i počtu trestných minut, které trávil na trestné lavici. Většinou nebyl o nic záludnější než jiní hráči, přesto patřil mezi nejvíc nenáviděné postavy NHL. Občas měl totiž „řepkovský blikanec.“ Stačí se podívat na likvidační zákrok na Slováka Mariána Hossu z Chicaga, jemuž v play-off v roce 2012 málem urazil hlavu. Hossa byl několik minut v bezvědomí a skončil v nemocnici.

V roce 2000 se v přípravném utkání mezi Tampou Bay a Washingtonem Capitals porval s Joem Murphym a Joem Reekiem. Do soupeře bušil pěstmi, i když už ležel na ledě a rozhodčí ho odtrhávali pryč. Jednoho sudího dokonce srazil. Když byl vyloučen, ještě se vrátil zpátky na led a chtěl Reekieho znovu napadnout. Celkem mu to vyneslo distanc na 23 zápasů a přišel o 40 tisíc dolarů.

Kanadský útočník Gordie Dwyer toho v NHL moc neodehrál – celkem zvládl během šesti sezon naskočit do 108 zápasů, ve kterých zaznamenal pouhých pět asistencí. Jenže pokud jde o délku zákazu hraní na základě vyneseného trestu, pak patří do elitní desítky.

I když zákrok vypadal hrozivě, Kessler to nakonec odnesl pouze oteklou čelistí, rozraženým rtem a modřinami v obličeji. Boulerice za svůj úlet vyfasoval trest zákazu hraní v příštích 25 zápasech.

V říjnu roku 2007 vedla Philadelphia Flyers nad Vancouverem Canucks už 8:2, když došlo k nepochopitelnému blikanci v mozku amerického útočníka Jesseho Boulericeho. Hráč, který nastřádal v NHL pouhých 172 zápasů, krosčekoval poblíž branky protihráče Ryana Kesslera. Bylo to vyvrcholení jejich vzájemné nevraživosti, kterou dávali na odiv během celého utkání.

Na Mikovi Grierovi se vyřádil jako rasista, Ryana Hollwega zase zmasakroval jako sadista. Bylo to v březnu roku 2007, když ve třetí třetině utkání mezi newyorskými celky Rangers a Islanders Simon svému protivníkovi málem usekl hlavu hokejkou. Neunesl totiž Hollwegův tvrdý, ale čistý hit, a tak se rozhodl svérázně srovnat účet. Za svůj čin pykal pětadvacetizápasovým distancem.

Raffi Torres – 41 zápasů

Raffi Torres byl hokejistou, který měl zřejmě v hlavě místo mozku kus plastelíny. Svědčí o tom i fakt, že se v tomto seznamu objevuje hned dvakrát. V říjnu roku 2015 si vyslechl verdikt, který ho odsoudil k zákazu činnosti zahrnujícím 41 zápasů v NHL.

Torres pykal za to, že v posledním přípravném utkání před startem sezony sestřelil švédského forvarda Anaheimu Jakoba Silfveberga. Výši trestu ovlivnilo i to, že nešlo o první podobný prohřešek. Pětka draftu z roku 2000 přišla kvůli suspendaci o 441 tisíc dolarů, které z jeho platu putovaly do hráčského fondu NHL.