VIDEO: Chudák musí litovat, že Prymula nezakázal fotbal už teď o víkendu, smějí se českému dorostenci

Postaral se o něj jeden z mladíků působící v dorostenecké lize ve Zlínském kraji. Konkrétně se jednalo o zápas mezi Kunovicemi a Luhačovicemi, který domácí vyhráli 6:1.

Co přesně se tedy stalo? Jeden z hráčů se po kiksu gólmana dostal do obří šance a byl sám před bránou. Toto nešlo minout. Jenže on napálil jen tyčku a gól z toho nebyl.

„Chudák musí litovat, že Prymula nezakázal fotbal už teď o víkendu,“ objevilo se pak na twitterovém profilu uživatele Sportovní Hlášky. O chvíli později už ale Prymula a spol. sportovní dění vypnuli...