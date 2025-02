VIDEO: České legendy. 4 tuzemští hokejisté, jejichž dresy visí pod stropy arén v NHL

V roce 2003 získal Stanley Cup, o osm let později se stal kapitánem a před pěti roky ukončil kariéru. „Strávil jsem v dresu Avalanche čtrnáct sezón a užil jsem si opravdu každou vteřinu. Nic z toho, co jsem dokázal, by nebylo možné bez spoluhráčů. Měl jsem možnost hrát s některými z nejlepších hráčů naší generace a celé historie,“ uvedl během ceremoniálu olympijský šampion z Nagana.

Jaromír Jágr

Nebylo otázkou, zda se to stane, ale kdy se to stane. Nebýt toho, že Jaromír Jágr stále oddaluje svůj definitivní odchod do sportovního důchodu, visel by jeho dres po stropem arény Pittsburghu Penguins možná už dříve než v roce 2024. V pensylvánském klubu ale zřejmě usoudili, že by mohli čekat ještě pár desítek let, a tak naplánovali ceremoniál na únor loňského roku. Bylo to dojemné a nezapomenutelné. Nejsilnější moment přišel, když Jágr děkoval rodičům, zmínil zesnulého tatínka a zadrhnul se mu hlas. Ale poděkoval mu do nebe. A říkal, že ví, že se dívá... Potom objal maminku, která měla slzy v očích...