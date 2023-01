VIDEO: České legendy. 3 tuzemští hokejisté, jejichž dresy visí pod stropy arén v NHL

Legendární osmašedesátka patří k nejlepším hokejistům všech dob. Získal dva Stanley Cupy, obdržel řadu prestižních ocenění a spousty poct se ještě dočká po ukončení kariéry. Stejně jako tři jeho slavní čeští krajané, jejichž dresy už visí pod stropy zámořských arén. Podívejte se do následujících kapitol a připomeňte si tyto slavné okamžiky.

„Vědět, že moje číslo dresu a mé jméno se dostalo do takové velké společnosti, mě dělá nesmírně šťastným a připomíná mi nádherně chvíle, které jsem v tomto klubu zažil. Jsem rád, že jsem mohl být součástí této hokejové rodiny,“ uvedl Hašek, jehož dres s číslem 39 už v Buffalu nikdo neoblékne.

Prvním Čechem, který se dočkal vyvěšení dresu v NHL, byl v roce 2015 Dominik Hašek. Legendární Dominator sice začínal v Chicagu a dva Stanley Cupy získal s Detroitem, nejúspěšnější část kariéry ale spojil s Buffalem. Během devíti let u Sabres získal šest Vezinových trofejí, dvakrát obdržel Hart Trophy a zajistil si nesmrtelnou slávu.

Milan Hejduk

Na začátku roku 2018 se ohromné pocty dočkal i Milan Hejduk, jehož dres s číslem 23 visí pod stropem denverské haly Pepsi Center, ve které hraje domácí zápasy Colorado. Rodák z Ústí nad Labem strávil u Avalanche celou zámořskou kariéru, během níž odehrál 1020 zápasů v základní části NHL a dalších 112 v play-off.

V roce 2003 získal Stanley Cup, o osm let později se stal kapitánem a před pěti roky ukončil kariéru. „Strávil jsem v dresu Avalanche čtrnáct sezón a užil jsem si opravdu každou vteřinu. Nic z toho, co jsem dokázal, by nebylo možné bez spoluhráčů. Měl jsem možnost hrát s některými z nejlepších hráčů naší generace a celé historie,“ uvedl během ceremoniálu olympijský šampion z Nagana.