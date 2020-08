VIDEO: Brutální řežby na palubovkách. 5 největších rvaček v historii NBA

Pojďme se ohlédnout zpět do bohaté historie nejslavnější basketbalové soutěže na světě. V dějinách NBA najdeme několik solidních potyček, které patří spíše do ringů než na palubovky. V následujících kapitolách najdete pět nejpovedenějších rubaček, které mohli diváci v prestižní lize v minulosti vidět.

Třetí utkání semifinálové série Východní konference mezi Chicagem Bulls a New Yorkem Knicks zpestřila pořádná mela, kterou odstartovala drsná vzájemná potyčka mezi Jo Jo Englishem a Derekem Harperem. Jejich spoluhráči nevydrželi nečinně přihlížet, kterak si tato dvojice dává do zubů, a tak se rychle přidali. Rvačka proběhla přímo před komisařem NBA Davidem Sternem.

2004: Detroit Pistons – Indiana Pacers (základní část soutěže)

Největší bitka v NBA se pravděpodobně uskutečnila v roce 2004, když na sebe poprvé v sezoně narazily celky Detroitu a Indiany, tedy finalisté Východní konference z předchozího ročníku. Na cestě za mistrovským titulem tehdy zvítězili Pistons 4:2.

Oba celky se v premiérovém vzájemném utkání sezony 2004/05 soustředily hlavně na obranu. Když do závěrečné sirény chybělo 46 vteřin, Ron Artest v obranném souboji pod košem napálil hlavu Bena Wallaceho, který si to nenechal líbit a do protivníka vlétl jako rozzuřený čert. To, co se dělo na hřišti a v hledišti pak, patří dodnes k nejtemnějším kapitolám v historii NBA.