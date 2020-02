VIDEO: Bouřlivák Petr Rada po zápase s Baníkem zuřil. Vyjel i po kameramanovi

Jablonec v Ostravě už po pěti minutách zásluhou Kubisty vedl, Baník ale díky Kuzmanovičovi rychle srovnal. Domácí byli aktivnější i lepší, Severočeši však domů vezou cenný bod.

Zdálo by se, že trenér Jablonce Petr Rada by měl být po zápase spokojený, ovšem na první pohled to tak nevypadalo. Známý bouřlivák totiž po závěrečném hvizdu pořádně zuřil a vystartoval i po kameramanovi. Co ho tolik rozpálilo? Nepotrestané fauly Martina Filla na Jana Sýkoru a udělaná červená karta pro Jana Kroba.

„Nechápu to! Chtělo by to trošku fotbalového citu. V 93. minutě u lajny, je to odpískané, domácí kopou trestňák. A ještě vyloučí hráče? Už to přece nepotřebují rozhodčí tuplovat. Kdyby to byl nějaký zákrok, že by ho přejel, ale tohle? Z mého pohledu to bylo hodně necitlivé. I kdyby to bylo na domácí straně, řeknu to stejné,“ řekl Rada na pozápasové tiskové konferenci, kam už dorazil s dobrou náladou.



Zápas ale končil v pořádných emocích. Ostatně, podívejte se sami…

