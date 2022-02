VIDEO: Balet na lyžích na olympiádě? Zaplaťpámbu, tohle naštěstí neprošlo

Jízda mezi boulemi, skoky na rampě, skikros – na to jsme si už zvykli. I když tyto akrobatické lyžařské disciplíny musely na olympijských hrách o své místo a popularitu tvrdě bojovat, dnes je bereme jako samozřejmost. A přitom mohly skončit třeba jako balet na lyžích.

Akrobatičtí lyžaři a lyžařky se poprvé objevili na hrách před 34 lety. Tehdy jen přijeli předvést, co jejich sport vlastně obnáší. Mezi třemi ukázkovými disciplínami byl také mužský a ženský balet na lyžích.

Akrobatická gymnastika? Fajn podívaná, ale na olympiádu ji netahejte

Tento sport měl stejný status ještě na dalších hrách v roce 1992 v Albertville, ale zatímco akrobatičtí skokani a lyžaři-boulaři se už na další olympiádě v Lillehammeru mohli radovat z medailí, protože jejich disciplíny byly zařazeny do oficiálního programu, baleťáci sbalili fidlátka a víckrát už je na hrách nikdo neviděl. A to je dobře. Ne, že bychom byli nějak zaujatí proti baletu, ale další „umělecká“ sportovní disciplína na hrách, to už by bylo trochu moc.

O tom, že fanouškovská a závodnická základna tohoto sportu stála pouze na nadějích a snech, že se dostane do rodiny olympijských sportů, svědčí její konec. Zemřela na úbytě na přelomu tisíciletí. Připomenout si ji můžete v podobě finálové jízdy Christine Rossi, kterou předvedla na olympiádě v Calgary v roce 1988.