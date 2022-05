I kdybyste se rozkrájeli, patrně byste nestihli sledovat všechny zápasy soutěžního ročníku 2021/22 anglické Premier League. Je tedy jisté, že i ten největší fanoušek nemohl vidět všechny góly, které během sezony v této soutěži padly. Lze to však napravit. Ve dvouhodinovém sestřihu najdete všechny branky, kterými střelci psali historii tohoto ročníku. Je to podívaná, která rozhodně stojí za to.