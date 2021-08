VIDEO: Jak udělat z diváka pitomce. 9 filmů, v nichž najdete sportovní scény hloupé tak, až to skoro bolí

Už jsme tady představili 9 nejhloupějších scén v dějinách filmu, ale protože režiséři jsou opravdu snaživí, dá se podobných kousků najít ještě daleko víc. Budeme se držet pravidel, která jsme ctili i minule, to znamená, že nebereme v potaz scény, které jsou záměrně nadsazené – například když se Michael J. Fox mění ve filmu Teen Wolf ve vlkodlaka, který hraje basketbal jako pánbůh. A ještě pro pořádek – nemusí nutně pocházet z filmů se sportovní tematikou. V následujících kapitolách najdete devět scén, jež jsou tak hloupé, až to skoro bolí. Ale neberte nás smrtelně vážně, raději se zasmějte, jako jsme to dělali při výběru my.

9. Top Gun Herec Tom Cruise neměří ani 170 centimetrů. A teď si představte tohoto mrňouse, jak hraje volejbal. Ve filmu Top Gun je to „realita.“ Letecký pilot Maverick se stává „hvězdou“ beach volejbalu. Pro natáčení musela být síť minimálně o půl metru níž, než je obvyklé, aby mohla polonahá hollywoodská superstar pořádně zazářit. Zvětšit video

8. Útěk z L.A. Bývalý voják Snake Plisker (Kurt Russell), který je deportován na ostrov L.A. jako zločinec, si tu zahraje pěknou basketbalovou hru o život. Úkol spočívá v tom, že musí nastřílet deset bodů do košů na obou stranách hřiště, přičemž na každý pokus má deset vteřin. Protože nestíhá, každý další pokus míří na cíl z větší vzdálenosti. A hádejte, jak to asi v hollywoodském trháku může dopadnout? Zvětšit video

7. Náhradníci Ne, Keenu Reeves opravdu není hráčem amerického fotbalu. A už vůbec není přesvědčivým quarterbackem. RÉBUS: Nehraje se to nohama ani s kulatým míčem. Je to fotbal? V rozhodujícím utkání filmu Náhradníci je nutné položit touchdown, aby jeho tým vyhrál (jak jinak) a do konce zbývá jen pár okamžiků (jak jinak). Přichází tedy patetický proslov hlavní hvězdy a jakmile se začne zase hrát, následuje absolutně nerealistická přihrávka přes celou délku hřiště na rozběhnutého hráče, který (jak jinak) zařídí vítězství. Zvětšit video

6. Legenda o slavném návratu Tohle vůbec není špatný film. Právě naopak. Přesto se i tady vyskytne scéna, která má s realitou společného asi tolik jako viróza s podroušeností. VIDEO: Když pálí Tiger Woods a Rory McIlroy, žádný pohár není v bezpečí To, co provede Matt Damon s míčkem „zahrabaným“ hluboko v lese, se stává možná jen v nejodvážnějších golfových snech, ale ve skutečnosti to prostě není možné. Zvětšit video

5. Šéf Když v roce 1991 vznikl tento film, bylo hlavnímu hrdinovi – herci Joe Pescimu – 48 let. Při jeho výšce – metr a 62 centimetrů – by asi v basketbalové scéně mezi urostlými a o dvacet let mladšími černochy jen těžko exceloval pod košem způsobem, jakým ho zvěčnil režisér Rod Daniel. Zvětšit video

4. Za pomezní čarou C. Thomas Howell je mladý právník bez jakýchkoli volejbalových zkušeností. Že by to byl nějaký handicap pro plážový volejbal? Možná, ale rozhodně ne ve filmu „Za pomezní čarou.“ Stačí se dát do holportu s vysloužilým profesionálním hráčem a na světě je nejlepší pár široko daleko. FOTO: Plážové sporty. Díky roztleskávačkám pastva pro (mužské) oči Nejabsurdnější je určitě scéna, kdy Howell vyskočí na smeč a naprosto nepochopitelně předvede otočku kolem své osy – samozřejmě ve zpomaleném záběru. Neexistuje jediný důvod, proč by hráč něco takového prováděl, když se na druhé straně sítě nikdo nesnažil blokovat. Rejža holt asi usoudil, že to vypadá efektně… Zvětšit video

3. Náhlá smrt Přítomnost Jeana-Claude Van Damma v jakémkoli filmu je zárukou, že se budeme dívat na absolutně nerealistické scény. Sledovat, jak neustále tvrdošíjně čelí smrti, je opravdu zábavné. A to ještě pokaždé zvládne zachránit od zkázy nějaké to město, v lepším případně rovnou planetu. VIDEO: 6 nejslavnějších hokejových scén v dějinách filmu Ve snímku „Náhlá smrt“ ho scénárista pošle zachraňovat plný stadion lidí během hokejového utkání NHL. Van Damme se staví do branky v dresu Pittsburghu Penguins a ejhle – nejenže předvede zákroky hodně Dominika Haška a vychytá týmu vítězství, ale nakonec ještě – jak je jeho dobrým zvykem - nakope padouchům prdel. Zvětšit video

2. Skaut Režisér Michael Ritchie natočil v roce 1994 jeden z nejhorších filmů ze sportovního prostředí, které kdy vznikly. Je v něm tolik pitomostí, že by naplnily spoustu dalších béčkových snímků. Namátkou – vrtulník přistávající na baseballovém hřišti nebo pět homerunů Ozzieho Smithe v play-off. Zvětšit video