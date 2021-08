VIDEO: 5 největších boxerských soubojů všech dob. Tyto bitvy nebudou nikdy zapomenuty

Na drtivou většinu boxerských soubojů se zapomnělo záhy poté, co rozhodčí zvedl nad hlavu ruku vítěze. Několik bitev však vstoupilo do dějin a staly se nesmrtelnými. Pět takových zápasů si můžete připomenout v následujících kapitolách.

1. Muhammad Ali – Joe Frazier (1.10. 1975)

„Tak blízko smrti, jako nikdy předtím.“ Těmito slovy popsal vítězný Muhammad Ali, jak se cítil v souboji s Joe Frazierem. Řeč je o třetím utkání těchto soupeřů, jež vešlo do historie pod názvem „Thrilla in Manila.“

Ve spalujícím horku na Filipínách byl stav série po dvou duelech 1:1. V pekelných podmínkách ze sebe oba boxeři vymáčkli naprosto všechno. Strhující bitvu ukončil ručník hozený do ringu Frazierovým trenérem Eddiem Futchem po čtrnáctém kole. Nebýt toho, možná by oba borci do sebe bušili dodnes.

Frazier protestoval, chtěl se bít dál a křičel: „Chci ho, šéfe!“ Futch mu odpověděl legendární větou: „Je po všem. Nikdo nezapomene na to, co jsi tady dnes udělal.“ Ali později svého soupeře popsal jako „největšího bojovníka všech dob.“