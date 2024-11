VIDEO: 5 nejhezčích gólů Wayna Rooneyho v Manchesteru United. Vybral je sám

Rooney si odbyl premiéru v dresu United v zápase Ligy mistrů s Fenerbahce. A debut zvládl na výbornou. Hattrickem pomohl k vysokému vítězství 6:2. Do svého výběru zařadil třetí branku z přímého kopu, na kterou Rüştü Reçber neměl sebemenší nárok. Najdete ji v čase 0:55.

Portsmouth – 2007

Na čtvrté místo Rooney zařadil trefu do sítě Portsmouthu, na který narazili United v FA Cupu v roce 2007. Jeho druhá branka do sítě Davida Jamese stála opravdu za to.