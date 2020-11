VIDEO: 17 neuvěřitelných sportovních propadáků, kiksů a trapasů

Na portálu YouTube.com jsou tisíce (ne)povedených výkonů ze sportovního prostředí. Trochu jsme se jimi probrali a vybrali jsme sedmnáct těch, které patří k nejpozoruhodnějším a občas nad nimi zůstává rozum stát. Najdete je v následujících kapitolách. Dobře se bavte.

Hokejové harakiri Dát gól do vlastní branky, to je dost velký důvod k frustraci. Najdou se však i borci, kteří trefu za záda brankáře slaví, ať je to soupeř, nebo spoluhráč. Tedy až do chvíle, než jim docvakne, co to vlastně provedli. Japonský obránce Sugawara spáchal toto hokejové harakiri v utkání s Dánskem na mistrovstcí světa v roce 2004. Zvětšit video

Penaltová masáž obličeje Penalta se prý nedá chytit, pouze ji lze špatně kopnout. Otázkou zůstává, kam zařadit tenhle pokus. Zvětšit video

Šílený golfový vozík „Bezpilotní“ golfový vozík řádil v prosinci roku 2011 na hřišti, kde právě skončilo vysokoškolské utkání amerického fotbalu. Zlovolné vozidlo, jako vystřižené z horroru Stephena Kinga, smetlo jednoho trenéra a několik dalších osob. Šílený dopravní prostředek nakonec zastavil jeden hrdinný divák. Zvětšit video

Nafilmovaná „smrt“ Ve všech sportech to hráči zkoušejí na rozhodčí. Přifilmovaný, nebo úplně nafilmovaný faul, může klidně rozhodnout utkání. Pokud se tak ale děje, musí mít „smrt“ na hřišti správné načasování. Basketbalista Mick Pennisi to ještě tak dobře nezvládá… Zvětšit video

Oslava gólu s protihráčem Radost po vstřeleném gólu je pochopitelná. Vždycky je ale důležité oslavovat se svými spoluhráči. Když obejmete protihráče, může to dopadnout jako v případě hokejisty z tohoto videa. Zvětšit video

Rvačka maskotů Maskoti vysokoškolských týmů, které hrají americký fotbal, se většinou prezentují v pozitivním světle jako veselí baviči. Když se ale sejdou na ploše dva „plyšáci“, kteří spolu mají nevyřízené účty, může to dopadnout třeba jako souboj kačera z univerzity v Oregonu a pumy z Houstonu. Zvětšit video

Vzpěračský masakr Neúspěšný pokus vzpěrače Matthiase Steinera obletěl v létě roku 2012 celý svět. Německý olympionik skončil na hrách v Londýně pod dvěma metráky železa. Naštěstí vyvázl bez zranění. Zvětšit video

Hoch v basketbalové koši K tomuhle snad ani není třeba komentář. Stačí jen užasle zírat… Zvětšit video

Problémy s přistáním Bílí muži neumějí skákat, tvrdí titul jednoho známého filmu. Což o to, skákat možná umí, ale ta přistání… Zvětšit video

„Báchorák“ jako z učebnice Při závodech ve skocích do vody se cení, když skokan co nejméně rozčeří po dopadu vodní hladinu. Číňanovi z videa se to rozhodně nepodařilo. Jeho pokus je údajně tím nejhorším skokem v historii. Zvětšit video

Neohrabaný maskot Jamajská atletka Melanie Walker už ví, že slavit vítězství společně s maskotem Piggym se nemusí vyplatit. Zvětšit video

Skok do příštího století Nejdříve si pořádně roztleskat a nažhavit diváky, a potom se před nimi ztrapnit. Skokan Carlton Lavong o tom ví své. Zvětšit video

Šiškou do kebule Když se nad tím zamyslíte, opravdu asi neexistuje lepší způsob, jak oslavit touchdown, než naprat šišku do tváře nic netušícího diváka. Fakt originální… Zvětšit video

Golfová jamka na 16 úderů Člověk by si myslel, že profesionální golfista by měl dopravit míček do jamky na méně než šestnáct úderů. Kevin Na (spolu se zbytkem světa) zjistil, že je to možné i na zmíněných šestnáct. Stalo se v roce 2011 na turnaji Valero Texas Open. Zvětšit video

Nejzbrklejší basketbalový hod Když v basketbalovém utkání běží poslední vteřiny, je často lepší zkusit poslat míč přes celé hřiště do koše, než nechat dojít duel do prodloužení. Jenže 11 sekund, to je ještě dost času na regulérní útok. V zápase amerických univerzitních celků v roce 2011 si to však zřejmě nemyslel hráč Roscoe Smith a předvedl nejzbrklejší hod v dějinách basketbalu. Zvětšit video

Čistý průlet basketbalovým košem Ano, tento maskot během utkání All Stars NBA měl opravdu skvělý nápad. Není nic lepšího než se postavit na obroučku koše a… Zvětšit video