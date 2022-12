VIDEO: 17 sportovkyň, které pózovaly v plavkách pro magazín Sports Illustrated

Fotografie polonahých sportovních krásek patří k magazínu Sports Illustrated stejně neodmyslitelně jako knírek k Charliemu Chaplinovi a Adolfu Hitlerovi. Během uplynulých let se předváděly před objektivy fotoaparátů v ateliérech i v exotických exteriérech desítky pohledných sportovkyň, mezi nimiž nechyběla například ani slovenská tenistka Daniela Hantuchová. Z každého focení vznikl také videoklip, z nichž jsme poskládali následujících 17 žhavých kapitol. Užijte si je.

Paige Spiranac - USA (golf) Americká golfistka Paige Spiranac ví, jak si získat miliony fanoušků na celém světě. Devětadvacetiletá kráska s perfektním tělem je zásluhou svých fotek a videoklipů celebritou na sociálních sítích. Paige tráví vkládáním obrazového materiálu na Instagram možná stejně tolik času jako tréninkem na greenech. Kromě toho, že opravdu skvěle vypadá, však umí vzít golfovou hůl pěkně do ruky. Na kontě už má jedno vítězství na profesionálním turnaji. Zvětšit video

Anna Kurnikovová – Rusko (tenis) Navzdory tomu, že nikdy nevyhrála na okruhu WTA žádný titul, stala se Anna Kurnikovová nejvyhledávanější tenistkou v internetovém vyhledávači Google. I v dobách aktivní tenisové kariéry sbírala více pozornosti svými půvaby než sportovními dovednostmi. FOTO: Krásná tenistka Anna Kurnikovová v proměnách času Jako profesionálka odehrála sice jen 310 zápasů a v 21 letech z kurtů kvůli problémům se zády zmizela, přesto se jí podařila zázračná věc – strhla pozornost světa k ženskému tenisu, na který se do jejího příchodu na dvorce dívali muži s poměrně velkým despektem. Největší úspěch ve dvouhře zaznamenala v roce 1997, kdy postoupila do semifinále Wimbledonu, ve čtyřhře dvakrát vyhrála Australan Open. Zvětšit video

Clair Bidez - USA (snowboarding) Někdejší snowboardistka Clair Bidez bývala jako doma na zasněžených pláních stejně jako v bikinách před objektivy fotoaparátů. V prvním případě válela na prkně, v tom druhém o prkně nemůže být žádná řeč. Zvětšit video

Maria Šarapovová – Rusko (tenis) Vítězka pěti Grand Slamů a držitelka 36 titulů ve dvouhře - to je vizitka Rusky Marie Šarapovové, která byla řadu let považována za jednu z nejkrásnějších sportovkyň světa. V sedmi letech se s ní rodiče přestěhovali do Spojených států a udělali dobře. Pod skvělým trenérským vedením z ní vyrostla excelentní tenistka, která v roce 2004, když jí bylo sedmnáct let, vypráskala na kurtu Serenu Williamsovou a vyhrála Wimbledon. I kdyby však nebyla vynikající hráčkou, každý (muž) by její zápasy sledoval s potěšením. Zvětšit video

Ana Ivanovičová – Srbsko (tenis) Světová tenisová jednička z roku 2008, kdy vyhrála French Open, ukončila v roce 2016 profesionální kariéru. Srbská fešanda během ní vyhrála 15 turnajů, na kontě má i jeden grandslamový triumf. Její půvab i tenisové umění mohli ocenit čeští fanoušci v roce 2012 během finále Fed Cupu v Praze. Srbský tým však tehdy k vítězství nad Petrou Kvitovou a Lucií Šafářovou nepřivedla. Zvětšit video

Lacy Schnoor – USA (akrobatické lyžování) Americká akrobatická lyžařka Lacy Schnoor byla součástí Světovém poháru od roku 2003. V roce 2010 se zúčastnila olympijských her ve Vancouveru, kde vybojovala deváté místo. Ve stejném roce souhlasila s focením pro Sports Illustrated. Zvětšit video

Alex Morgan – USA (fotbal) Americká fotbalistka Alex Morgan se může v 33 letech pyšnit zlatou olympijskou medailí z her v Londýně, stříbrem z mistrovství světa z roku 2011 a dvěma zlaty z let 2015 a 2019, nebo titulem ze světového šampionátu fotbalistek do 20 let. V roce 2013 byla vyhlášena nejlepší americkou sportovkyní roku. FOTO: Zlato pro americké fotbalistky. Nejen na hřišti, ale i za krásu Ještě před olympijským turnajem se nechala přemluvit zástupci magazínu Sports Illustrated k focení v atelieru a dokonce souhlasila, že bude úplně nahá. Podstoupila však bodypainting, takže zručné malířky jí plavky namalovaly přímo na tělo. Mnozí fanoušci byli možná poněkud zklamaní objemem jejího hrudníku, ale hlavní předností pohledné útočnice je přece jen střelba gólů. Zvětšit video

Danica Patrick – USA (automobilové závody) Danica Patrick závodila v amerických sériích Indy Car a NASCAR, kromě toho si přivydělávala jako modelka. Je nejúspěšnější závodnicí v historii amerických závodů na okruzích. VIDEO: Automobilová dvojčata shodila helmy a změnila se v sexy šelmy Dodnes je jedinou ženou, která dokázala vyhrát závod série Indy Car a první ženou, jíž se podařilo vybojovat pole position ve Sprint Cupu. Později se jí to samé zdařilo v závodě NASCAR Daytona 500. Jednu dobu byla spojována i s angažmá ve Formuli 1. Zvětšit video

Bruna Schmitz – Brazílie (surfing) Bruna Schmitz je brazilská profesionální surfařka, takže bikiny jsou vlastně jejím pracovním oděvem. Během amatérské kariéry vyhrála téměř třicet závodů. Když přestoupila mezi profíky, stala se v roce 2003 nejmladší závodnicí, která vyhrála profesionální akci v Brazílii. Zvětšit video

Natalie Gulbis – USA (golf) Američanka Natalie Gulbis byla jednou z nejoblíbenějších hráček na golfových turnajích LPGA Tour. Nic by se na tom asi nezměnilo ani v případě, že by nevyhrála žádný titul. Diváci (ti mužští, samozřejmě) na ní oceňovali jiné přednosti, než je úchop hole a švih. FOTO: 26 nejkrásnějších sportovkyň, které můžete sledovat na Twitteru První profesionální vítězství zaznamenala v roce 2007 na turnaji Evian Masters ve Francii. Už dva roky předtím však byla čtvrtou nejvíce vydělávající golfistkou světa s příjmem přes jeden milion dolarů ročně. Zvětšit video

Daniela Hantuchová – Slovensko (tenis) V roce 1999 vstoupila Daniela Hantuchová na profesionální dráhu a o tři léta později vyhrála svůj první turnaj. V roce 2009 se v žebříčku WTA vyšplhala na pátou příčku a jako páté hráčce v historii se jí podařilo vyhrát titul ve smíšené čtyřhře na všech čtyřech grandslamových turnajích. Ve dvouhře se dostala nejdál na Australan Open, kde skončila v semifinále (2008). VIDEO: 10 nejkrásnějších tenistek všech dob. Světu vládnou Slovanky Málokdo z tenisových fanoušků sympatické Slovenky asi zapomene na Wimbledon v roce 2003. Hantuchová tenkrát nezvládla druhé kolo proti Šinobu Asagoeové. Ve třetím setu prohrála 10:12 a mezi výměnami zoufalstvím brečela. Zvětšit video

Leryn Franco – Paraguay (atletika) Atletka, nebo modelka? V případě někdejší paraguayské oštěpařky to nebylo zdaleka tak jednoznačné, protože obě profese zvládala na slušné úrovni. V roce 2008 se stala senzací olympijský her v Pekingu. Ne snad, že by předváděla výkony jako Barbora Špotáková, diváky spíše ohromovala ženským půvabem. FOTO: Leryn Franco – oštěpařka s postavou a vizáží sexy modelky Její osobní rekord má hodnotu 57 metrů a 77 centimetrů a zaznamenala jej v roce 2012 v Barquisimetu. Daleko víc se jí však dařilo v soutěžích krásy. V roce 2006 se stala vicemiss v soutěži Miss Universo Paraguay. Zvětšit video

Natalie Coughlin – USA (plavání) Dvanáctinásobná olympijská medailistka Natalie Coughlin se může pyšnit světovým titulem plavec roku. Třikrát byla vyhlášena nejlepší plavkyní Spojených států. Od Venus Williamsové po Ronalda. 45 sportovců s nejvymakanějšími figurami V roce 2002 se stala první ženou, která dokázala zaplavat znakařskou stovku pod jednu minutu. Zároveň je také první americkou sportovkyní, která v novodobé olympijské historii získala na jedněch hrách šest medailí. Celkem posbírala na velkých světových akcích 48 medailí. Také ona v ateliéru svlékla úplně všechno. Plavky si nechala na tělo pouze namalovat. Zvětšit video

Hannah Teter – USA (snowboarding) Americká snowboardistka Hannah Teter získala dvě olympijské medaile. V Turíně vyhrála zlato na U-rampě a o čtyři roky později si přivezla z Vancouveru stříbro. Kromě toho má doma devět medailí ze zimních X-Games a bronz z mistrovství světa. Zvětšit video

Lindsey Vonn – USA (lyžování) Se čtyřmi celkovými vítězstvími ve Světovém poháru je americká lyžařka Lindsey Vonn legendou tohoto sportu. Je jednou ze šesti žen, kterým se podařilo vyhrát závod Světového poháru ve všech pěti disciplínách. FOTO: Jsou rychlé a sexy! 13 nejkrásnějších lyžařek současnosti Její rozlet zastavily před lety přetrhané vazy v koleně a zlomená holenní kost. Dokonce se hovořilo o konci kariéry. Na něco takového však sympatická blondýnka ani nepomyslela a z nemocnice se opět dokázala vrátit na bílé svahy. Kariéru ukončila až v roce 2019. Zvětšit video

Kim Glass – USA (volejbal) Američanka Kim Glass má ve sbírce stříbrnou medaili z olympijských her v Pekingu a dobře ji znají i volejbaloví fanoušci v České republice. Kim Glass totiž hrála v sezoně 2009/10 tuzemskou extraligu v dresu Prostějova. Tam si ji nejspíš vyhlédli skauti z magazínu Sports Illustrated, pro který pózovala v roce 2011. Zvětšit video