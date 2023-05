VIDEO: 11 nejhorších kiksů fotbalových rozhodčích v historii

V roce 2008 se v druhé nejvyšší anglické soutěži „vyznamenal“ sudí Stuart Atwell. Po rohovém kopu a následné zapeklité situaci v pokutovém území rozhodl o tom, že záložník Watfordu John Eustace vsítil vlastní gól. Když se však podíváte na video, nenajdete na něm míč, který by se dostal do blízkosti brankové čáry, natož za ni. Přesto Atwell na brance trval i po dlouhé konzultaci s asistentem na pomezí.

Rivaldo čekal u praporku na míč, aby mohl rozehrát rohový kop. Poslal mu ho Hakan Ünsal, a to poněkud razantněji, než je obvyklé – napálil balon do brazilského hráče, který sehrál neuvěřitelné divadlo. Přestože míč trefil jeho nohu, svalil se na trávník a držel se za obličej. Sudí ukázal (celkem správně) Ünsalovi druhou žlutou kartu, ale filmujícího Rivalda nepotrestal.

V základní skupině na mistrovství světa v Koreji a Japonsku se favorizovaná Brazílie pořádně nadřela na těsné vítězství proti Turecku. Evropský tým šel na konci první půle do vedení, na začátku druhého poločasu srovnal Ronaldo na 1:1 a dlouho to vypadalo, že tímto výsledkem zápas skončí.

Ahmet Akcay (Ankaragücü – Besiktas, 1986)

Rozhodčí nejsou na hřišti proto, aby stříleli góly. Ale turecký sudí Ahmet Akcay se stal v utkání celků Ankaragücü a Besiktas Istanbul jediným střelcem, který rozhodl o vítězství domácího celku.

V posledních minutách zápasu po rohovém kopu Ankaragücü se v šestnáctce hostujícího mužstva ocitl v cestě jedné ze střel a hlavou nasměroval balon mezi tyče. Domácí vyhráli utkání díky jeho trefě 1:0.

„To je poprvé od mých sedmnácti let, co jsem dal gól,“ řekl po zápase pro deník Milliyet Akcay a dodal, že jeho svědomí je čisté. Branka nakonec rozhodla o tom, že Besiktas přišel o turecký titul. Ligu vyhrál Galatasaray Istanbul, který měl na konci soutěže o jediný bod víc. Pokud by Besiktas tento bod neztratil kvůli brance sudího, stal by se díky lepšímu skóre tureckým mistrem…