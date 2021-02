VIDEO: 10 reklam, v nichž ze sebe známí sportovci udělali pořádné šašky

Chudáci hokejisté

Jsou reklamy, které nedávají smysl. Jejich autoři si buď šňupli příliš mnoho koksu, nebo si nedali do nosu nic. Pak to dopadá jako v případě spotu z roku 1980, ve kterém si zahráli hokejisté New Yorku Rangers. Neptejte se nás, co to má znamenat, sami nevíme. Jen hluboce litujeme hráčů, kteří se na této taškařici museli podílet.