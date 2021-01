VIDEO: 10 nejkrásnějších tenistek všech dob. Světu vládnou slovanské holky

Ještě před takovými pětatřiceti lety byl tenis v sukních poměrně podceňovaným sportovním odvětvím. Řada mužů hleděla na holky s raketami s despektem. Dnes je ale všechno jinak. Ženský tenis je atraktivní podívanou, a to i díky pohledným kráskám, které umí bušit do míčků a zároveň perfektně vypadají.

Přesto se zapsala do análů ženského tenisu nejen svou krásou, ale i výsledky. Jako pátá hráčka na světě vyhrála všechny čtyři Grand Slamy ve smíšené čtyřhře. Ve dvouhře se v roce 2008 dopracovala až do semifinále Australian Open.

Jestliže existuje země, která zásobuje svět krásnými tenistkami, pak je to bezesporu Rusko. Maria Kirilenková vyhrála šest titulů na okruhu WTA, na Grand Slamech to v singlu dotáhla nejdál v roce 2013 na French Open, rok předtím ve Wimbledonu a v roce 2010 na Australan Open – ve všech případech skončila ve čtvrtfinále. Na londýnské olympiádě vybojovala bronz ve čtyřhře.

Během šesti let ve vrcholovém tenise vyhrála dva tituly na okruhu WTA. Na Grand Slamech se dostala nejdál v roce 2006 v US Open, kde skončila ve čtvrtfinále.

V roce 2010 zažívala Věra Zvonarevová nejlepší sezonu v kariéře a ocitla se na druhém místě žebříčku WTA. Dostala se do finále Wimbledonu a US Open, obě ale prohrála. Pak ji však zdravotní problémy nepustily na kurty celý rok a půl.

4. Caroline Wozniacki (Dánsko)

Asi moc nepřekvapí, že Caroline Wozniacki má také slovanské (konkrétně polské) kořeny. Ještě na začátku roku 2018 byla dokonce na čele žebříčku WTA, a to poté, co vyhrála svůj první Grand Slam - Australian Open. Do finále se dostala i v letech 2009 a 2014, v obou případech však prohrála v posledním utkání na US Open.

Caroline pochází se sportovní rodiny. Maminka hrála volejbal, její otec byl fotbalista. Kariéru ukončila loni v lednu.