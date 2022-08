Veteráni v rukavicích. 8 nejstarších gólmanů, kteří mohou zasáhnout do aktuální sezony Fortuna ligy

Na startu aktuálního ročníku Fortuna ligy se před brankovou konstrukcí objevil Jakub Markovič, tedy gólman Pardubic, kterému je teprve jednadvacet let. Do akce se ale dostalo i několik brankářských veteránů a jiní na svou šanci čekají. Jména nejstarších gólmanů, kteří jsou na soupiskách prvoligových klubů, najdete v následujících kapitolách.

Tomáš Fryšták je rodákem z Uherského Hradiště a do mateřského klubu se vrátil po necelých sedmi letech letos v lednu z Trenčína. Do konce ročníku stihl odchytat šest zápasů. Předtím si zahrál v Senici či v Sokolově, ale především je spojen s pražskou Bohemkou. Do vršovického Ďolíčku odešel jako volný hráč v roce 2015 a pobyl tam pět sezon. V aktuálním ročníku by měl krýt ve Slovácku záda Filipu Nguyenovi.

Jan Hanuš je odchovancem Slavie a v sešívaném dresu také poprvé nakoukl do nejvyšší soutěže dospělých. Bylo to v sezoně 2009/10, v níž odchytal čtyři utkání. V dalších letech však putoval z hostování na hostování. Ligu si zahrál v Hradci Králové a v Jihlavě, kam v roce 2013 přestoupil. Po pěti letech se stěhoval do Jablonce, kde působí dodnes.

Po odchodu Martina Dúbravky na britské ostrovy zaujal místo mezi tyčemi sparťanské branky Florin Nita, který dorazil do Prahy v únoru roku 2018 z bukurešťského FCSB. Rumunský reprezentant se na Letné rychle zabydlel a stal se gólmanskou jedničkou, jenže na Letnou později dorazil Milan Heča, který ho připravil o výsadní pozici. V minulém ročníku se objevil v brance jen patnáctkrát. V zimě měl konflikt s bývalým trenérem Pavlem Vrbou a na jaře už si nezachytal. Nahlas se mluví o tom, že ještě před koncem letního přestupního termínu z klubu odejde. Smlouvu má podepsanou do konce aktuálního ročníku.

Nejstarším hráčem Slavie je Přemysl Kovář, který v říjnu oslaví už 37. narozeniny. Od příchodu do Edenu v lednu roku 2017 odchytal dosud jen osm ligových utkání a plní roli rezervního brankáře. V minulé sezoně se do branky v ligovém utkání dostal jen jednou. Smlouvu má podepsanou do konce června roku 2023.

Šestatřicetiletý veterán Jan Šeda spojil celou profesionální kariéru s Mladou Boleslaví, odkud si jen krátce odskočil na hostování do holandského Waalwijku, do indického klubu FC Goa a naposled v ročníku 2017/18 do Teplic. V minulém ročníku byl nezpochybnitelnou jedničkou mezi tyčemi. Ve 30 zápasech zaznamenal osmkrát čisté konto a předvedl 85 úspěšných zásahů, což ho řadilo mezi nejlepší gólmany v lize. V květnu prodloužil v klubu kontrakt o jeden rok.

Na kontě má rovné dvě stovky odchytaných ligových zápasů a 547 úspěšných zákroků, což z něho v tomto ohledu dělá pátého nejlepšího gólmana v ligové historii. Do Brna se přesunul jako volný hráč a podepsal smlouvu do konce sezony.

Kariéru v nejvyšší soutěži odstartoval brankář Tomáš Grigar v sezoně 2004/05 ve Spartě, na Letné se ale nedokázal prosadit, a tak od ročníku 2008/09 chytá v Teplicích. I v 39 letech si drží solidní formu. Na kontě má 338 ligových utkání, ve kterých si zapsal do statistik 109 vychytaných nul - jedenáct v dresu Sparty a 98 v barvách Teplic. Po minulé sezoně mu skončila na severu Čech smlouva a spekulovalo se o tom, že se vydá do sportovního důchodu, jenže nakonec v Teplicích prodloužil kontrakt o další rok.

1. Jan Laštůvka (Baník Ostrava) – 40 let

Kariéra brankáře Jana Laštůvky je dlouhá a bohatá na úspěchy. Odstartoval ji na přelomu tisíciletí v Karviné, odkud se posunul do Baníku. S ostravským klubem vybojoval v sezoně 2003/04 mistrovský titul a vydal se do zahraničí, konkrétně do Šachtaru Doněck, s nímž se stal dvakrát ligovým šampionem. Během pěti let na východě Ukrajiny byl třikrát na hostování – ve Fulhamu, v Bochumi a ve West Hamu, nikde ale pořádně neprorazil. V roce 2009 se posunul do konkurenčního Dněpru Dněpropetrovsk, kde pobyl sedm sezon a dostal se s mužstvem do finále Evropské ligy.

Před šesti lety si řekl, že je čas vrátit se domů a zamířil do mateřského klubu, tedy do Karviné. V roce 2017 se krátce mihl v pražské Slavii a od sezony 2018/19 je brankářskou jedničkou Baníku. V Ostravě v březnu prodloužil smlouvu do konce sezony 2022/23. V úvodních dvou zápasech aktuálního ročníku inkasoval šest gólů - tři od Olomouce a stejný počet od pražské Bohemky.

