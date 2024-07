Veteráni v rukavicích. 5 nejstarších gólmanů, kteří mohou zasáhnout do aktuální sezony Chance ligy

5. Roman Valeš (Bohemians Praha 1905) – 34 let

V březnu oslavil brankář Roman Valeš čtyřiatřicáté narozeniny. To není nijak závratný věk, přesto je pátým nejstarším gólmanem v tuzemské nejvyšší soutěži. V lize dosud nastoupil do 119 střetnutí a dvaatřicetkrát udržel čisté konto. Bývalý dlouholetý hráč Jablonce, který zamířil v roce 2018 do Ďolíčku, odchytal v minulém ročníku jen pět ligových zápasů – všechny v jarní části. Inkasoval v nich pouze čtyři branky a jednou udržel čisté nulu, takže vedení Bohemians usoudilo, že zkušený borec má nadále místo v kádru. V prvním střetnutí aktuální sezony však nebyl ani na lavičce.