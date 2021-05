Veteráni Plzně jsou na odstřel. 5 zkušených hráčů, se kterými Viktorka už příliš nepočítá

Fotbalová Plzeň neprožívá dobré období. Vedení klubu odvolalo po bídných výsledcích trenéra Adriána Guľu, na jehož místo se postavil Michal Bílek, ovšem ani on zatím tým nezvedl. Viktorku tak podle všeho čeká přestavba kádru, který by už brzy mohlo opustit i pět zkušených borců. Jejich jména najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz, koláž: SportRevue.cz

Aleš Hruška (35 let) Bilance v sezoně: 15 zápasů / 23 inkasovaných gólů Do sezony vstupoval v roli jedničky, o tu jej ale připravil Jindřich Staněk. Aleš Hruška sice zasáhl do květnového duelu proti Příbrami, kde dříve sám působil, jenže dostal tři góly a pak se znovu vrátil mezi náhradníky. V tomto ročníku inkasoval třiadvacetkrát a vychytal jen tři čistá konta. Aleš Hruška má navíc už 35 let. Foto: Dominik Bakeš / CNC / Profimedia

David Limberský (37 let) Bilance v sezoně: 22 zápasů / 1 gól Čas se zastavit nedá. David Limberský je sice stále plzeňskou jedničkou na levý kraj obrany, to nejlepší už má ale za sebou. Bývalému reprezentantovi je už 37 let a vypadá to, že jeho kariéra spěje ke konci. Loni sice v Plzni podepsal nový roční kontrakt, ten mu ale brzy končí a novou smlouvu v kapse zatím nemá. Blíží se jeho kariéra ke konci? Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Jan Kovařík (32 let) Bilance v sezoně: 16 zápasů / 0 gólů Oproti Limberskému má v Plzni smlouvu ještě na rok, je ale otázkou, zda ve Viktorce bude pokračovat. Ještě loni hrál pravidelně, dal čtyři góly a přidal čtyři nahrávky, v tomto ročníku ale moc prostoru nedostává. V základní sestavě byl naposledy v lednu, pak už jen dvakrát střídal a navíc není vůbec produktivní. Dostane ještě jednu šanci, nebo se po sezoně vydá jinam? Foto: Profimedia.cz

Tomáš Hořava (32 let) Bilance v sezoně: 9 zápasů / 1 gól Svého času patřil ke klíčovým postavám Viktorky. Měl pevný flek v sestavě, hrál Ligu mistrů a nastupoval i v reprezentaci. To už ale neplatí, letos si Tomáš Hořava připsal jen devět startů a jeho kariéra, zdá se, míří do finále. Nebo se nakonec dvaatřicetiletý záložník, jemuž letos končí tříletý kontrakt, vrátí do Olomouce, odkud na západ Čech v roce 2013 zamířil? Na Hané by jej brali všemi deseti. Foto: Profimedia.cz