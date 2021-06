Veteráni na bruslích. Toto jsou 3 nejstarší hráči, kteří si zahráli v uplynulé sezoně české extraligy

3. Tomáš Žižka (Zlín) – 41 let

Je to zvláštní věc. Zlín v posledních sezonách opouštějí kapitáni týmu a míří do hokejového důchodu. Před pár lety to byl Petr Čajánek, pak Jiří Marušák, posléze Ondřej Veselý. Všichni to byli zlínští odchovanci, kteří v barvách klubu strávili převážnou část kariéry. Poslední tři roky nosil kapitánské céčko Tomáš Žižka, který jde v jejich stopách. Před pár měsíci dal hokeji sbohem.

V extralize se objevil už v sezoně 1997/98, kdy mu bylo teprve 18 let, a okamžitě si vybojoval místo v kádru. Následně byl draftován klubem Los Angeles Kings, ale pořádnou šanci v NHL nikdy nedostal. Navzdory tomu, že ve farmářském týmu zářil, v elitní zámořské lize odehrál jen 25 zápasů.

Po návratu do Evropy hrál epizodně v KHL a další kariéru už spojil jen s extraligou. Nejdříve se Slavií, s níž v roce 2008 vybojoval mistrovský titul, pak hájil barvy brněnské Komety a v roce 2014 se vrátil do mateřského Zlína. V české nejvyšší soutěži odehrál 1138 utkání, ve kterých zaznamenal 297 bodů (93+204).

Foto: Profimedia.cz