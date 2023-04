Veteráni na bruslích. 5 nejstarších hokejistů, kteří si zahráli v aktuální sezoně české extraligy

Po sezoně 2021/22 odešli do hokejového důchodu vítkovický Roman Polák či Ladislav Šmíd z Liberce. Dva roky před nimi se loučili například Lukáš Krajíček a Martin Erat, a ještě dříve tak učinil Ondřej Kratěna nebo zlínský Ondřej Veselý. K nim se po skončení aktuálního ročníku připojí další borci. Připomeňme si pět nejstarších veteránů, kteří byli v ročníku 2022/23 k vidění na extraligových kluzištích. Najdete je v následujících kapitolách.

V aktuální sezoně by si mohl splnit sen a získat zlato s mateřským klubem. V základní části odehrál 32 utkání a posbíral 11 bodů (7+4), v play-off má na kontě zatím jen jediný gól z 11 střetnutí. Možná si ale ten životní schovává až na samý závěr vyřazovacích bojů…

V létě oslaví útočník Lukáš Krenželok 40. narozeniny a je otázkou, zda ho budeme vídat na extraligových kluzištích i v příští sezoně. Vítkovický kapitán a odchovanec, který má ve sbírce šest medailí z nejvyšší tuzemské soutěže, strávil celou kariéru mezi domácími mantinely. Z rodné Ostravy se v roce 2010 přesunul do Prahy a čtyři roky hájil barvy Slavie. Následně zamířil do Liberce, kde prožil nejúspěšnější období kariéry. S Bílými Tygry vybojoval extraligový titul a dvě stříbrné medaile.

4. Tomáš Plekanec (Rytíři Kladno) – 40 let

Když útočník Tomáš Plekanec ukončil na podzim roku 2018 angažmá v NHL, začalo se horlivě spekulovat, kde bude jeho příští působiště. Vrátil se do vlasti, konkrétně do mateřského klubu. Z Kladna si pak na rok odskočil do Brna, ale od ročníku 2020/21 hájí barvy Rytířů.

Věrňáci. 20 českých hokejistů, kteří s jedním klubem spojili alespoň 10 let kariéry v NHL

Čtyřicetiletý borec jako by po vzoru svého parťáka Jaromíra Jágra odmítal stárnout. V aktuální sezoně odehrál všech 52 utkání základní části a držel si v nich téměř průměr jednoho bodu s bilancí 16 branek a 33 asistencí. Ve středočeském klubu mu za pár týdnů vyprší smlouva a o tom, zda ji prodlouží, bude zřejmě rozhodovat výsledek barážové bitvy se Zlínem o setrvání Kladna v extralize.

Foto: Profimedia.cz