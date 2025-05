Veteráni na bruslích. 3 nejstarší hokejisté, kteří si zahráli v ročníku 2024/25 v české extralize

České Budějovice – to bude (zřejmě) poslední extraligová zastávka na dlouhé a úspěšné profesionální cestě útočníka Lukáše Pecha. Nejužitečnější hráč sezony 2006/07, kterou strávil v Karlových Varech a nejproduktivnější hráč ročníku 2016/17, kdy byl členem týmu pražské Sparty, si během kariéry pověsil na krk čtyři medaile – jednu bronzovou (2014 se Spartou), dvakrát stříbrnou (2008 s Karlovými Vary a 2016 se Spartou) a jednu zlatou, kterou vyválčil v dresu Energie v roce 2009. V nedávno skončeném ročníku nastoupil do 20 zápasů a posbíral v nich sedm bodů. Na střídavý start nastupoval i ve třetí lize v dresu Tábora.

Nikdy nebyl bombarďákem, který by se zásadně zapojoval do ofenzívy, jeho síla byla v ryze defenzivní činnosti, kterou však odváděl vždy poctivě a precizně. Za Severočechy odehrál v základní části uplynulé sezony 41 utkání, další dvě přidal v play-off a následně ukončil profesionální kariéru.

1. Jaromír Jágr (Rytíři Kladno) – 53 let

Bilance v sezoně 2024/25: 39 zápasů – 16 bodů (5+11)

Když Jaromír Jágr v roce 2008 opustil New York Rangers a zamířil do ruského Avangardu Omsk, rozloučili se v NHL s jednou z největších person soutěže, sečetli statistická data z jeho kariéry a plánovali, že jej brzy uvedou do Hokejové síně slávy. Pětinásobný vítěz bodování základní části a nejlepší Evropan v historii NHL však zase jednou všechny překvapil a o tři roky později se vrátil zpět.

Téměř ve všech statistikách soutěže patří Jágr do nejlepší desítky. Nebýt odchodu do KHL, mohl v historických tabulkách figurovat ještě výš. I tak je úžasné, kam to kladenský odchovanec dotáhl. Ve sbírce má dva prsteny pro vítěze Stanley Cupu, zlato z olympiády i ze světového šampionátu.

V nejlepších dobách byl nezastavitelný. Prakticky nešel odstavit od puku a z obránců často dělal jen statisty, kteří sledovali jeho exhibici. S Mariem Lemieuxem vytvořil v Pittsburghu jednu z nejúchvatnějších hokejových dvojic v dějinách.

Je to neuvěřitelné, ale v aktuálním ročníku zvládl mezi 52. a 53. rokem odehrát 39 extraligových zápasů, ve kterých dal pět branek a na dalších jedenáct nahrával spoluhráčům. S velmi velkou pravděpodobností šlo o poslední body, které si v předlouhé kariéře připsal na konto.

Foto: Profimedia.cz