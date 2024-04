Veteráni i dva mladíci. Toto je 5 nejdražších hráčů v kádru brněnské Zbrojovky

Zbrojovka byla před začátkem sezony jasným aspirantem na postup do Fortuna ligy. Místo toho se ale známá značka plácá ve druhé lize a v tabulce je až desátá, 16 bodů za vedoucí Duklou.

Jednadvacetiletý útočník měl nakročeno k hodně zajímavé kariéře. V mládí reprezentoval Bosnu a Hercegovinu, pak na sebe ovšem navlékl české barvy. V roce 2022 odešel ze Slavie do Olympiakosu, v Řecku se ovšem neprosadil. Zkoušel to taky ve Slovinsku, od září je v Brně. V 16 zápasech dal šest branek.

Jakub Řezníček – 300 tis. eur

Brzy mu bude už 36 let, přesto je stále největší hvězdou týmu. Jakub Řezníček hrával v lize mimo jiné za Spartu, Plzeň nebo Mladou Boleslav, celkem zasáhl do 336 zápasů a dal 96 branek. Rád by pokořil stovku, na tu už ale nejspíš nedosáhne. V letošním druholigovém ročníku se prosadil dvanáctkrát.

Foto: Radim Strachoň / MAFRA / Profimedia