Verva jde zahraniční cestou. Tři zkušení cizinci, které získal Litvínov na boje o záchranu

Základní část hokejové extraligy míří do finiše. A stále je o co hrát. Hodně dramatická situace je na dně tabulky, kde se bojuje o holé přežití. O to válčí také v Litvínově.