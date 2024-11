Věrňáci. 20 českých hokejistů, kteří s jedním klubem spojili alespoň 10 let kariéry v NHL

Část 1 / 21



Patrik Eliáš není jediným českým hokejistou, který s jedním klubem spojil celou, nebo podstatnou část zámořské kariéry. V NHL působilo (nebo působí) 20 hráčů, kteří v jednom týmu strávili minimálně deset let. Komu a kde se to povedlo, to se dozvíte v následujících kapitolách.

Pokračování 2 / 21 Ondřej Palát (Tampa Bay Lightning) - 10 sezon V první polovině sezony 2013/14 byl za jednoho z favoritů na zisk Calder Trophy pro nejlepšího nováčka považován Tomáš Hertl. Toho ale na nějakou dobu vyřadilo ze hry nepříjemné zranění, takže o šanci přišel. Přesto mohla trofej poprvé putovat do České republiky. Zásluhu na tom měl hráč Tampy Bay Ondřej Palát. Šikovný útočník, který debutoval v soutěži v ročníku 2012/13, posbíral v následující sezoně, která pro něho byla oficiálně premiérovou, v 81 duelech 59 (23+36) kanadských bodů, byl druhým nejproduktivnějším nováčkem a pomohl Lightning do play-off. Sezonu snů však prestižním oceněním nezavršil. Calder Trophy získal Nathan MacKinnon z Colorada. Mají dohromady 193 let. Jak by vypadala nejstarší česká pětka s brankářem v aktuální sezoně NHL? Palát však tehdy jasně naznačil, že i když byl draftován až v sedmém kole na začátku třetí stovky celkového pořadí, je nutné s ním počítat. V průběhu dalších let byl nepostradatelnou součástí mužstva a jednou z jeho opor. Než v létě 2022 poprvé změnil dres a zamířil do New Jersey, významnou měrou pomohl Bleskům během deseti sezon dvakrát ke Stanley Cupu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 3 / 21 Jakub Voráček (Philadelphia Flyers) - 10 sezon Jakub Voráček byl v roce 2007 draftován jako sedmý hráč v pořadí. Do NHL poprvé nakoukl v sezoně 2008/09 a nevedl si vůbec zle. V dresu Columbusu tehdy nasbíral 38 kanadských bodů. 17 let poté. Jak si vedou (či vedli) hráči, kteří byli v draftu roku 2007 vybráni před Jakubem Voráčkem? Jeho hvězda se naplno rozzářila poté, co byl v roce 2011 vytrejdován do Philadelphie. V týmu se potkal s Jaromírem Jágrem a vyrostl v jednu z opor. Vysloužil si lukrativní osmiletý kontrakt a následně se vrátil opět do Columbusu. Ve Philadelphii strávil rovných deset sezon a patří v tomto ohledu k největším českých věrňákům v historii NHL. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 4 / 21 Martin Hanzal (Phoenix, Arizona Coyotes) - 10 sezon Útočník Martin Hanzal býval považován za velký hokejový talent. V draftu roku 2005 po něm sáhl už v prvním kole Phoenix, kde vydržel až do sezony 2016/17, než byl vytrejdován do Minnesoty. V dresu Kojotů patřil mezi spolehlivé hráče, žádného úspěchu ale s klubem nedosáhl. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 5 / 21 Martin Straka (Pittsburgh Penguins) - 10 sezon Olympijský šampion z Nagana byl v zámoří 17 let, na vysněný Stanley Cup ale nedosáhl. Do Pittsburghu, ve kterém s několika přestávkami strávil deset sezon, totiž přišel Martin Straka až v roce 1992, tedy rok po obhajobě trofeje. Z klubu odešel v průběhu sezony 1994/95 a přes Ottawu, New York Islanders a Floridu se do něj po dvou letech vrátil a strávil tam dalších sedm ročníků. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 6 / 21 Jaroslav Modrý (Los Angeles Kings) - 10 sezon Českobudějovický odchovanec Jaroslav Modrý prošel draftem NHL v roce 1990 až v devátém kole, přesto strávil v nejslavnější hokejové lize světa 13 sezon. Nikdy sice nepatřil k extrémně produktivním bekům, přesto zaznamenal tři sezony s více než 30 body a jednu, v níž pokořil čtyřicetibodovou hranici. V ročníku 2001/02 se stal nejproduktivnějším zadákem Los Angeles, kde strávil většinu kariéry, když posbíral v 80 zápasech 42 bodů (4+38). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 7 / 21 Pavel Kubina (Tampa Bay Lightning) - 10 sezon Pavel Kubina patřil k nejlepším českým obráncům v historii NHL. Důrazný bek prošel pěti kluby, nejpodstatnější část kariéry však spojil s Tampou Bay, se kterou v roce 2004 získal Stanley Cup. Elitní společnost. 12 českých obránců, kteří dosud získali Stanley Cup Ve floridském klubu odehrál osm sezon, než odešel do Toronta. Po třech letech a přestupu do Atlanty byl zpět a přidal další dva roky mezi Blesky. Zámořskou kariéru uzavřel ve Philadelphii. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 8 / 21 Rostislav Klesla (Columbus Blue Jackets) - 10 sezon Rostislav Klesla působil třináct sezon v NHL. Hrál za Phoenix a především za Columbus, který z něj udělal v roce 2000 čtyřku draftu a kde pak strávil deset povedených let. Lepší v tehdejším výběru byli jen Rick DiPietro, Dany Heatley a Marián Gáborík. Elitní zámořskou ligu opouštěl v roce 2014 s bilancí 654 odehraných utkání a ziskem 159 bodů (48+111). Foto: Profimedia.cz

Pokračování 9 / 21 Radek Bonk (Ottawa Senators) - 10 sezon Radek Bonk odehrál v NHL přes tisíc zápasů a nejvíc z nich v dresu Ottawy, která si ho vybrala jako třetího hráče v draftu v roce 1994. Český útočník dostal šanci hned v první sezoně po výběru a postupně se vypracoval v oporu Senátorů, mezi kterými vydržel deset let. Další čtyři roky rozdělil mezi Montreal a Nashville. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 10 / 21 Tomáš Hertl (San Jose Sharks) - 11 sezon Do elitní zámořské ligy vlétl Tomáš Hertl v sezoně 2013/14 skvěle a nebýt zranění, kvůli kterému přišel také o olympiádu v Soči, mohl se stát nejlepším nováčkem roku. V NHL před pár týdny vstoupil do dvanácté sezony. Národní rekordmani. Toto jsou nejproduktivnější Češi v historii každého klubu z NHL V březnu 2022 se dohodl se San Jose na nové smlouvě – osmiletý kontrakt na 65 milionů dolarů z něho udělal jednoho z nejlépe placených hokejistů v NHL a měl ho v kalifornském klubu udržet do roku 2028, ale to se nestane. Po necelých jedenácti letech totiž letos na jaře Žraloky opustil a zamířil za novou výzvou do Las Vegas. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 11 / 21 David Pastrňák (Boston Bruins) - 11 sezon David Pastrňák je pravděpodobně tím nejlepším výběrem Bostonu v draftech od roku 2000 . Český útočník se stal ofenzivním esem Bruins a jednou z největších osobností NHL. Ostřelovači. 10 hokejistů, kteří od sezony 2014/15 vyslali v NHL nejvíc střel na branku V Bostonu kroutí právě jedenáctou sezonu a dosud zaznamenal 732 bodů v 681 zápasech základní části soutěže a také v play-off si drží průměr téměř jednoho bodu na utkání. Havířovský odchovanec má v klubu smlouvu do roku 2031, která mu zajišťuje průměrný plat 11,25 milionu dolarů za sezonu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 12 / 21 Martin Erat (Nashville Predators) - 11 sezon Martin Erat se stal šťastnou volbou Nashvillu v draftu roku 1999. Predátoři sáhli po českém útočníkovi až v sedmém kole draftu na konci druhé stovky, ale od roku 2001, kdy mu dali první šanci v NHL, byl jednou z opor mužstva. DRAFT NHL 1999: 10 podceněných hokejistů, z nichž se staly osobnosti elitní ligy Pětkrát během jedenácti sezon pokořil hranici padesáti kanadských bodů v základní části soutěže a v roce 2013 odcházel do Washingtonu jako jedna z klubových legend. Momentálně je čtvrtým nejproduktivnějším hráčem (481 bodů) v historii Nashvillu, pátým nejlepším střelcem (163 branek) a čtvrtým nejlepším nahrávačem (318 asistencí). Jen tři hráči odehráli v dresu Predators víc utkání než on. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 13 / 21 Jaromír Jágr (Pittsburgh Penguins) - 11 sezon Jaromír Jágr oblékal v NHL dresy devíti klubů. Nejdelší část kariéry v NHL spojil s Pittsburghem, kde strávil jedenáct sezon (1990 až 2001) a se kterým získal dva Stanley Cupy. Několikrát se spekulovalo o jeho comebacku do mužstva, Jágr už se ale v klubu, ve kterém zažil největší týmové i individuální úspěchy, neobjevil. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 14 / 21 Aleš Hemský (Edmonton Oilers) - 11 sezon Aleš Hemský se stal třináctkou draftu v roce 2001, ve kterém ho získal Edmonton. V týmu Oilers český útočník strávil necelých jedenáct let, která byla úspěšná, ale i méně vydařená. Od jedničky po devětadevadesátku. Nejikoničtější hráči v historii NHL pro každé číslo dresu Hemského talent se rozvíjel, dvakrát se dostal v základní části přes 70 kanadských bodů, postupně se ale začaly hromadit zdravotní problémy, konkurence v kádru a menší herní vytížení. V průběhu sezony 2013/14 odešel do Ottawy, pak nastupoval v dresu Dallasu a kariéru uzavřel v roce 2018 v Montrealu. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 15 / 21 Robert Holík (New Jersey Devils) - 11 sezon Jihlavský rodák Robert Holík, který má americké občanství, načal zámořskou kariéru v Hartfordu. Po dvou letech odešel do New Jersey, kde hrál od roku 1992 do roku 2002. S Devils získal dva Stanley Cupy a po dalších letech v New Yorku Rangers a Atlantě se do New Jersey ještě vrátil. V sezoně 2008/09 odehrál 65 zápasů a ukončil zámořskou kariéru. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 16 / 21 Tomáš Kaberle (Toronto Maple Leafs) - 12 sezon Obránce Tomáš Kaberle strávil v Torontu necelých 12 let. V sezoně 2010/11 zamířil do Bostonu, se kterým získal Stanley Cup. Pak působil v Carolině a Montrealu, ale takovou pozici, jako v Torontu, už nikde neměl. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 17 / 21 Michal Pivoňka (Washington Capitals) - 13 sezon Útočník Michal Pivoňka strávil v NHL 13 let. Všechny sezony odehrál za Washington, který jej získal už v roce 1984. Čtyřikrát pokořil sedmdesátibodovou hranici, dvakrát dokonce přešel přes 80 bodů a dlouho patřil k oporám Capitals. Postupem času se ale začal vytrácet ze sestavy, v sezoně 1998/99 odehrál jen 36 zápasů a další šanci už nedostal. Foto: capitals.nhl.com

Pokračování 18 / 21 Tomáš Plekanec (Montreal Canadiens) - 14 sezon Tomáš Plekanec byl ještě poměrně nedávno nejvěrnějším Čechem mezi aktivními hokejisty v NHL. Než dal v listopadu roku 2018 prestižní soutěži definitivní sbohem, odkroutil v Montrealu čtrnáct sezon. Během velké většiny z nich patřil k oporám mužstva. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 19 / 21 Milan Hejduk (Colorado Avalanche) - 14 sezon Bývalý skvělý útočník a olympijský šampion z Nagana hrál v NHL od sezony 1998/99. V zámoří strávil Milan Hejduk celkem 14 ročníků a ve všech oblékal dres Colorada, se kterým v roce 2002 vyhrál Stanley Cup a o rok později získal Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra soutěže. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 20 / 21 David Krejčí (Boston Bruins) - 16 sezon Útočníka Davida Krejčího si vybral Boston v roce 2004 jako 64. hráče v celkovém pořadí draftu. O svou šanci zahrát si v NHL však musel tvrdě bojovat. První příležitost dostal v sezoně 2006/07, kdy odehrál šest utkání, od dalšího ročníku už se stal ale v sestavě Bruins nepostradatelným. V roce 2011 pomohl mužstvu ke Stanley Cupu. Po ročníku 2020/21 dal zámoří sbohem a vrátil se domů. Po roce v extralize však vyslyšel volání ze zámoří a opět se upsal Bostonu, kde odehrál šestnáctou sezonu a po ní se k profesionální kariérou definitivně rozloučil. Foto: Profimedia.cz

Pokračování 21 / 21 Patrik Eliáš (New Jersey Devils) - 20 sezon Na sklonku jeho kariéry v NHL se objevily spekulace o tom, že Patrik Eliáš opustí New Jersey. Nakonec s Devils spojil celý život v zámoří. Legenda a nejproduktivnější hráč v historii New Jersey působil v dresu Ďáblů od roku 1995 a odehrál v něm 20 sezon. Dvakrát během nich vyhrál Stanley Cup. Foto: Profimedia.cz