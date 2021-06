Velmi křehké vztahy. 5 Čechů, kteří si už pod trenérem Pešánem možná neškrtnou

Je Filip Pešán tím správným mužem, který by měl vést českou reprezentaci? Bývalý kouč Liberce má nyní daleko více odpůrců než fanoušků. Češi na šampionátu v Rize vybouchli a uvnitř týmu bylo několikrát zřejmě pořádně dusno. Co se bude dít dál? Pokud Pešán zůstane u trenérského kormidla, tak je otázkou, jak se k národnímu týmu postaví někteří hráči, s nimž se během šampionátu nezacházelo tak, jak by si zasloužili. Jména pěti z nich najdete v následujících kapitolách. Foto: Profimedia.cz

Lukáš Radil Zkušený útočník, který okusil i NHL, je pravidelným účastníkem reprezentačních akcí. Národní tým neodmítá a po dobré sezoně si vybojoval taky účast v Rize. Jenže v prvním duel s Rusy chyboval a dalších pět zápasů nehrál. Z ničeho nic ale naskočil proti Slovákům a šanci dostal i ve čtvrtfinále. Jenže byl totálně nerozehraný a českému týmu vůbec nepomohl. Je otázkou, jestli toto bude chtít pod Pešánem absolvovat znovu. Foto: Profimedia.cz

Jiří Sekáč Osmadvacetiletý útočník přijel do Rigy jako čerstvý šampion KHL, kterou ovládl s Omskem. Pravda, čekaly se od něj góly a útočník, který okusil i NHL, se v koncovce trápil. Trenér Pešán mu nedokázal najít vhodné místo a poté, co jej před čtvrtfinále vyřadil ze sestavy, chtěl Sekáč český tým opustit. Ti dva spolu asi řeč jen tak nenajdou. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Michael Špaček Do Rigy odlétal jako jeden z lídrů českého týmu. Od jeho spolupráce s Radanem Lencem a Matějem Stránským se hodně čekalo, jenže toto trio nepochopitelně vynechalo hned první zápas. I proto se pak Michael Špaček dostával pomaleji do tempa, přesto bylo jeho nezařazení do čtvrtfinále vnímáno jako obrovské překvapení. Takové zacházení si čtyřiadvacetiletý forvard nezasloužil. Foto: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Jakub Vrána Český tým měl na šampionátu v Rize šest posil z NHL, jenže kouč Pešán s nimi nedokázal najít společnou řeč. Alarmující byla situace s Jakubem Vránou, jenž se málem nevešel do nominace na klíčový duel ve skupině proti Švédům. Jenže kdo jiný by měl být v takovém utkání v akci, než právě on? Vrána nakonec dal gól a stal se nejlepším českým hráčem zápasu, ovšem ve zbytku turnaje se opět trápil. Pešán mu nedokázal najít vhodné parťáky a snajpr Detroitu různě putoval sestavou. Na šampionát přijel i přesto, že mu končí smlouva, zavřel se do bubliny, patřičného respektu se ale nedočkal. Příští účast na mistrovství bude asi pořádně zvažovat. Foto: Barbora Reichová / CNC / Profimedia