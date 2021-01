Velký návrat se blíží. Toto jsou 3 ligové kluby, které by na jaře mohl převzít Pavel Vrba

Baník Ostrava

Sparta však není jediným klubem, kde by se Vrba mohl objevit. Zkušený kouč byl už několikrát spojován s návratem do Baníku, kde před lety působil. Majitel ostravského klubu Václav Brabec se netají tím, že by Vrbu jednou rád přivedl. A k Baníku má blízko i Vrba. Současným trenérem Laštůvky a spol. je Luboš Kozel, ten ale ve funkci zatím příliš nepřesvědčil, Baníku navíc nevyšel vstup do jara, a tak jeho pozice může být zase nejistá.

Foto: Profimedia.cz