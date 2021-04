Velký byznys v ohrožení. Tradiční sporty v USA se třesou před fotbalem

Ještě před několika lety byl nejpopulárnější světový sport v USA odstrčeným otloukánkem, nyní je fotbal stále populárnější a bere fanoušky a peníze tradičním americkým sportům. (Foto: Profimedia.cz)

Fotbal je pro některé Američany trnem v oku. A čím je ve Spojených státech populárnější, tím hlouběji tam vězí. Nenávistí k tomuto sportu se netají publicistka Ann Coulterová, která napsala na svých internetových stránkách, že „růst zájmu o tento sport v USA je známkou mravního úpadku“ a vyzvala Američany k nenávisti vůči této hře.

Coulterová je v USA známá svými konzervativními postoji a nepřátelstvím ke všemu, co zavání liberalismem. Její výpady jsou namířeny i proti nejpopulárnějšímu sportu na světě, který - k její nelibosti - pomalu dobývá i Spojené státy, jež se mu dlouho úspěšně bránily.

Podle fanatické blondýny je fotbal hluboce protivlastenecký sport, ve kterém je jedinec utlačován týmem. Neexistuje v něm osobní odpovědnost, ale jen kolektivní úspěch nebo neúspěch. To je prý neslučitelné s americkým pojetím individualismu, který naopak podporují sporty jako je americký fotbal, baseball nebo basketbal (tohle povídejte střelcům gólů a brankářům…).

Pokud nepraskají kosti, nejde podle Coulterové o pravý americký sport. Dokonce je prý neslýchané, že zápasy mohou skončit remízou a tedy bez vítěze. A kolik je nudných bezgólových utkání! Fotbal podle mínění bojovně naladěné padesátnice milují liberálové, přistěhovalci a levičáci, a v Americe nemá co pohledávat.

Coulterová sice může se svými názory působit pošahaně, v USA má ale slušnou základnu příznivců. Prodala už přes několik milionů knih, z nichž téměř každá se stala bestsellerem. Fotbal si nevzala na mušku náhodou. Má z tohoto sportu, který přirovnává k socialismu, nepopsatelný strach. A není sama.

Fotbal dobývá (a mění) Ameriku. Už před lety se stal jedním z nejpopulárnějších sportů na mládežnické úrovni. Profesionální soutěž Major League Soccer (MLS) stále více roste a stadiony jsou plné diváků. Dokonce i televizní přenosy z mistrovství světa zaznamenaly rekordní sledovanost. Národní kanál NBC živě přenáší utkání z anglické Premier League a tradiční americké sporty větří velké nebezpečí.

Nepřátelé fotbalového míče se ani tak nebojí nudných bezbrankových zápasů, obávají se toho, že vzrůstající americká vášeň pro fotbal je obere o tučné zisky. Americký fotbal je byznys v hodnotě více než 40 miliard dolarů ročně, což je částka, která převyšuje hrubý domácí produkt mnoha států. V basketbalové NBA je to něco přes 20 miliard dolarů.

V případě, že by se průměrný Američan začal zaníceně zajímat o fotbal, zisky by mohly jít během několika let rapidně dolů. I proto například šéfové NFL připravují protiúder a chystají export amerického fotbalu do světa a rozšíření soutěže o evropské týmy. Jejich cílem je dostat konečně tento sport přes Atlantik

Osmifinálové vyřazení fotbalové reprezentace USA na mistrovství světa v Brazílii a neúčast národního týmu na šampionátu v Rusku tyto kruhy oslavovaly jako své vítězství. Vynášejí jej jako argument pro nadřazenost amerického fotbalu. Bylo to ale nejspíš jen Pyrrhovo vítězství. Nebude to dlouho trvat a fotbal dobude i Spojené státy, ať se to Ann Coulterové a ultrakonzervativním ochráncům americké sportovní tradice líbí, nebo ne…