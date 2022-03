Velké srovnání: Češi versus Slováci v NHL. A co kdyby neexistoval Jaromír Jágr?

Jaromír Jágr (New York Rangers) vs. Marián Hossa (Atlanta Trashers) - i tak vypadalo v roce 2006 česko-slovenské soupeření v NHL. (Foto: Profimedia.cz)

Češi mají Pastrňáka, Voráčka, Hertla, Slováci Fehérváryho, Cháru či Tatara. V minulosti to byli na české straně například Jágr, Reichel nebo Hamrlík a na slovenské Pálffy s Bondrou a Hossou. Oba středoevropské národy měly v nejslavnější hokejové soutěži světa už desítky vyslanců a mnozí patřili – a patří – k hvězdám NHL.

Položíme-li si jednoduchou (a zjednodušenou) otázku, kdo byl (či je) v zámořské soutěži historicky lepší, můžeme se hodiny dohadovat a snášet desítky argumentů ve prospěch obou stran. Vezmeme si tedy na pomoc suchá čísla. V následujících kapitolách najdete 11 statistických srovnání, která určí celkového vítěze pomyslného klání českých a slovenských hokejistů v NHL. Data platí k 16.3. 2020. Ať už to ale dopadne jakkoli, neberte to smrtelně vážně. Kdyby se totiž nikdy nenarodil Jaromír Jágr, vypadalo by všechno docela jinak…